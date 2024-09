Srpski šampion našao idealnu zamjenu za In Bom Hvanga - Eduara Mišua koji je reprezentativac Francuske do 20 godina!

Crvena zvezda je krenula u realizaciju najvećeg ljetnjeg posla, tvrdi francuski "Ekip". Dok iz Portugala stižu informacije da se privodi kraju transfer Meitea iz Benfike, Francuzi prenose kako je Zvezda poslala ponudu Eduaru Mišuu (21), nekadašnjem velikom talentu Pari Sen Žermena i reprezentativcu Francuske do 20 godina!

Talentovani fudbaler ponikao je u klubu koji se zove Versaj, a zatim je godinama bio jedan od najzapaženijih igrača u mlađim kategorijama PSŽ-a. Kao senior je išao na pozajmice u Sanderlend i Adanu, a zatim ga je turski klub i doveo iz Pariza, kao jedno od najvećih pojačanja. Ipak, ugovor je prije desetak dana raskinut, navodno zbog neisplaćenih plata mladom fudbaleru koji je sada u potrazi za novom sredinom.

Svojevremeno je Mišu odigrao osam mečeva za seniorski tim "Svetaca" iz Pariza, zatim je 28 puta nastupio za Sanderlend, a 27 mečeva odigrao je za Adanu sa kojom je nedavno okončao saradnju zbog finansijskih problema turskog kluba. Između ostalog, čak je tri puta sjedio na klupi za rezerve prvog tima PSŽ-a u mečevima Lige šampiona, koju bi sada mogao da zaigra prvi put u karijeri, ali u crveno-bijelom dresu srpskog šampiona.

Mišu je igrao za mlađe kategorije francuske reprezentacije i do dve utakmice za tim do 16 godina, tri utakmice za tim do 17 godina, devet utakmica za tim do 19 godina i jedan meč za ekipu do 20 godina, čiji je dio bio tokom 2023. godine. Zvezdi bi sigurno značilo i njegovo međunarodno iskustvo, posebno kada se ima u vidu da popuni prilično velike kopačke In Bom Hvanga koji je za osam miliona otišao u Fejnord.

Franucski fudbaler Eduar Mišu rođen je 2003. godine, visok je 177 centimetara, a pored mjesta centralnog veznog igrača može da bude i zadnji vezni, ofanzivni vezni ili čak drugi napadač - što je igrao na nekoliko mečeva u karijeri. Zvezda će dobiti igrača koji može da nastupi na nekoliko pozicija, ukoliko mladi Francuz odluči da odbije ponude za sada neimenovanih klubova iz Belgije i Holandije kako bi stigao u Beograd.