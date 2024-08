Srpski fudbaler Strahinja Pavlović priznao je da je Zlatan Ibrahimović imao veliki uticaj na njegovu odluku.

Izvor: Printscreen/X/Milan matters

Strahinja Pavlović i zvanično je novi fudbaler Milana. Zvanično je predstavljen u klubu i pored njega je bio Zlatan Ibrahimović koji po završetku igračke karijere ima drugu funkciju i jedan je od savjetnika u redovima "rosonera".

Nije krio zadovoljstvo zbog potpisa, a važan faktor u svemu bio je upravo Ibra. "Posle našeg prvog razgovora sam shvatio koliko je ovo veliki klub. Pozivi su bili sve češći i ja sam bio sve ubjeđeniji da ću da dođem ovdje. Moram još da razgovaram sa trenerom, da radim sve što od mene traži. Donio sam pravu odluku", rekao je Pavlović.

Za razliku od većine defanzivaca, Strahinja je izabrao da nosi broj 31. "Odabrao sam taj broj, saznao sam da je isti nosio Jap Stam, moj heroj iz djetinjstva", nasmijao se Pavlović.

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

Pohvale na njegov račun sipao je Šveđanin. "Naš tim skauta vidi Pavlovića kao savršenog igrača za našu ekipu i svi smo ubijeđeni da je to slučaj. Agresivan je, ljevonog, kod nas je od defanzivaca samo Teo Ernandez ljevonog. Strahinja ima pravi stav, to želimo. Potrebna je ta doza odlučnosti koju ima da bi bio pravi igrač za ovaj tim. Trener Fonseka ga voli, mlad je, može da napreduje i pored toga ima iskustvo i iz Lige šampiona i iz reprezentacije. Navijači će ga zavoljeti, jer u svaki duel ulazi srcem i daje 200 odsto, kao bivši igrač to je sve što mogu da kažem", poručio je Ibrahimović.