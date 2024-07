U kući Zlatana Ibrahimovića ovaj dan će uvijek biti upamćen.

Izvor: Instagram/milanfuturo

Maksimilijan Ibrahimović, sin Zlatana Ibrahimovića, potpisao je prvi profesionalni ugovor sa Milanom. Nasljednik jednog od najvećih fudbalera svih vremena ima 17 godina i igraće sledeće sezone u trećoj ligi, u kojoj će sticati iskustvo.

Maksimilijan je stariji sin Zlatana Ibrahimovića (42) i Helene Seger (53) i igra na poziciji krilnog napadača. I njegov mlađi brat, Vinsent (16) takođe uči fudbal u Milanu i igra u veznom redu.

Sledeći korak u karijeri Maksimilijana Ibrahimovića biće dokazivanje u U-23 selekciji i iako mu neće biti lako zbog prezimena na dresu i slavnog oca, ipak ga ne bi trebalo posmatrati kroz činjenicu da je sin slavnog centarfora.

Zlatan Ibrahimović je u dva mandata igrao 163 puta za Milan, postigao 93 gola i u dresu roso-nera završio karijeru, pruživši nemjerljiv doprinos formiranju tima koji je postao šampion Serije A 2022. godine. Njegova djeca pratila su ga kroz život i karijeru u gradovima u kojima je nastupao, pa je tako jednom prilikom pričao i kako je zahtijevao od sinova da budu potpuno posvećeni svakom treningu, kao što ih je i on posvećeno vodio na njih.

"Tretiram ih kao da su mi saigrači, ne kao da su mi djeca. Ne znam da li je to OK. Direktan sam sa njima, to je čvrsta ljubav. Sudim im kao saigračima, ne kao djeci i ne primoravam ih ni na šta. Živjeli smo u Los Anđelesu i znate tamo za saobraćaj i gužve, da morate da ih vozite sat i po na trening. Rekao sam im da daju 200 odsto na treningu i zato što mogu da to vrijeme u vožnji provedem drugačije. Oni pamte da svaki trening rade za sebe, a ne za okruženje. Ako je trening dobar ili loš, sve se događa, ali moraju da daju 200 odsto", rekao je Zlatan Ibrahimović Pirsu Morganu.