Žan Filip Kraso objasnio je zašto nije ostao na Markani.

Izvor: MN Press

Žan Filip Kraso više nije igrač Crvene zvezde. Otišao je u Francusku i potpisao za Pariz, klub koji se takmiči u drugoj ligi. Njegova odluka iznenadila je mnoge. Pa i novinare koji su u razgovoru sa njim upravo o tome htjeli da pričaju. Zašto je otišao iz tima koji može da igra u Ligi šampiona zbog druge lige.

Za njega to nije korak unazad. "Imao sam još tri godine ugovora as Zvezdom, ali sam morao da napustim Beograd. Život tamo je lijep, sve je bilo dobro, osim fudbala, nisam imao vremena za čekanje. Mogu da napredujem samo ako sam na terenu. Dobio sam nekoliko ponuda, pričao sa nekoliko klubova i posle razgovora sa trenerom Gilijem doneo sam odluku da se vratim u Francuskoj i da budem bliži svojoj porodici koja živi ovdje. Ne gledam na ovo kao korak unazad, već kao nešto što će mi dozvoliti da ponovo uživam u fudbalu i da budem važan dio tima", rekao je Kraso, a prenosi francuski "Le Parizijen".

Uslijedilo je i pitanje zašto nije čekao dogovor sa nekim jačim klubom. "Hoću da igram, jedna stvar je kada dođeš u klub kao starter i braniš to mjesto, a druga kada dolaziš kao izmjena i moraš da se izboriš za mjesto. Dobio sam garancije ovdje, da sam htio da budem izmjena, mogao sam da ostanem i u Zvezdi."

Srećan je što je igrao na "Marakani". "Prije tri godine igrao sam fudbal u nižim ligama i došao sam do toga da igram u Ligi šampiona, to je san svakog fudbalera, vidio sam to svojim očima. Igrao sam protiv Mančester sitija, dao sam gol Jang Bojsu, prvo inostrano iskustvo i ne žalim ni zbog čega, iako stvari nisu išle po planu."

Otkrio je zatim šta je bio problem. "U oktobru sam bio najbolji strijelac tima sa sedam golova i najbolji asistent sa tri asistencije. Trener Bahar me je tada stavio na klupu. Prvo sam mislio da je to uradio da bi me odmorio za Ligu šampiona, ali se to nastavilo. Išao sam kod njega na razgovor, da mi kaže šta treba da popravim, šta mi nedostaje u igri. Pričao mi je u odbrani, a ja sam tamo došao da bih davao golove. Nisam razumio. Na kraju je taj razgovor sam pogoršao situaciju. Onda je došao trener Milojević sa novim sistemom dok sam ja bio na Kupu afričkih nacija. Kada sam se vratio bilo je teško da se priviknem i da nađem svoje mjesto u timu. Uspio sam da osvojim titulu sa reprezentacijom Obale Slonovače tamo, tako da zbog toga smatram da je sezona bila uspješna", zaključio je Kraso.