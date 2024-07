Posle osvojene titule sa Španijom na Evropskom prvenstvu Mark Kukurelja je zapjevao pjesmu u kojoj spominje i Erlinga Holanda.

Izvor: Printscreen/X/BlueFooty/MN Press

Španija je šampion Evrope. U finalu je pobijedila Englesku i zasluženo stigla do trofeja. Najviše je pokazala na turniru u Nemačkoj i posle toga organizovano je veliko slavlje. "Milion" ljudi došlo je da pozdravi šampione koji su napravili žurku i pred kamerama.

Veliku pažnju privukao je Mark Kukurelja. Fudbaler Čelsija uzeo je mikrofon i iskoristio je priliku da "pecne" i Erlinga Holanda. Doduše, u pitanju je pjesmica koju su mu posvetili navijači i koju je on otpjevao javno. "Kuku, Kukurelja, on jede paelju. Kuku, Kukurelja, pije 'Estrelju' (špansko pivo prim. out). Holande drhtiš, jer Kukurelja dolazi", pjevao je španski defanzivac.

Nije to bio jedini detalj o kom se priča posle proslave. Najveći problem napravljen je kada su Rodri i Alvaro Morata uzeli mikrofon i skandirali "Gibraltar je Španija", pa je tako morala da reaguje i španska vlada. Pogledajte i kako je Kukurelja zapjevao: