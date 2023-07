Doskorašnji kapiten Crvene zvezde otišao je na pozajmicu u Slovan iz Bratislave.

Izvor: Instagram/skslovanbratislava/printscreen

Crvena zvezda se priprema za novu sezonu i u sklopu toga je savladala Zenit iz Sankt Peterburga u Rusiji (2:1), a gotovo u isto vrijeme je Milan Borjan (36) predstavljen u novom klubu. Iskusni čuvar mreže završio je mandat u Beogradu jer njegovi kvaliteti nisu po ukusu Baraka Bahara i kao pozajmljeni igrač preselio se u Bratislavu, gde će pojačati Slovan pred novu sezonu.

Aktuelni šampion slovačke počeće kvalifikacije za Ligu šampiona od prve runde, a Borjan bi mogao da bude važan adut tima na putu ka evropskoj eliti. Iako se za sada čini da Slovaci nemaju prevelike šanse da se domognu grupne faze, zna se da je Milan već pravio čuda kada je Crvena zvezda prolazila istim tim putem.

"Milan Borjan je bio jasan izbor kao pojačanje od prvog trenutka kada se pojavila mogućnost da ga angažujemo. Učinio sam sve što sam mogao kako bismo uspeli da ga dovedemo. On je golman s ogromnim iskustvom na klupskom, ali i reprezentativnom nivou. On je tačno ono što nam je bilo potrebno, neko ko može da donese mir i sigurnost u našu odbranu. Siguran sam da ćemo to i dobiti od Milana Borjana, koji je došao kod nas na godinu dana. Njegov dolazak je benefit i za mladog Martina Trnovskog, koji će uz njega sigurno napredovati", uveren je Slovanov direktor Ivan Kmotrik.

Ne čudi što su Slovaci doneli takvu odluku, imajući u vidu šta je sve u karijeri prošao i doživeo Milan Borjan. Znali su da u čuvara mreže mogu da se pouzdaju jer je tokom prethodnih godina bio jedan od najvažnijih aktera u Zvezdinim uspesima. Borjan je sa Crvenom zvezdom osvojio šest uzastopnih šampionskih titula i još tri Kupa Srbije, branio je u grupnoj fazi Lige šampiona i u nokaut fazi Lige Evrope.