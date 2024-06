Zvezdan Terzić pričao je o Crvenoj zvezdi, budžetu, finansijama, planovima...

Crvena zvezda održala je redovnu sjednicu Skupštine na stadionu "Rajko Mitić" i poslije toga se članovima obratio generalni direktor kluba Zvezdan Terzić. Prvo je istakao da su četiri glavna cilja sportski rezultati, finansijska stabilnost, omladinska škola i infrastruktura.

Svjestan je da su očekivanja velika. "Minuli rad u Zvezdi ne postoji. Uostalom, sami smo podigli tu ljestvicu očekivanja i navikli crveno-bijelu armiju na pobjede, titule i uspjehe. U skladu sa tim želimo da napravimo korak više i da svaka sezona bude bolja od prethodne. Ne postoji odmor kada se pravi moćna Zvezda. Čeka nas plej-of za Ligu šampiona i uradićemo sve što je potrebno da u sezonu uđemo još bolji i organizovaniji i da ponovimo i nadmašimo rezultate iz prethodne sezone. Koliko smo uspješni govori i činjenica da rušimo sopstvene rekorde što je odlika šampiona", rekao je Terzić.

Prisjetio se početka. "U junu 2014. godine, kada smo krenuli na ovaj put, Zvezda je na UEFA rang listi bila na 205. mjestu, sada je konstantno među 40 najboljih evropskih klubova. Želimo da u narednih pet godina osvojimo pet novih šampionskih titula i da prišijemo četvrtu zvjezdicu na grb našeg kluba čime može da se pohvali mali broj klubova u Evropi. Što se evropskih takmičenja tiče, želimo grupne faze Lige šampiona ili Lige Evrope svake godine, jer samo učešće u UEFA takmičenjima donosi velike prihode neophodne za rast kluba."

Osvrnuo se zatim na finansije. "Kada pričamo o finansijama za prethodnu godinu mogu da kažem da smo završili u plusu sa ukupnim prihodom od 68 miliona eura. U ovoj tekućoj 2024. godini smo za prvih šest mjeseci ostvarili prihod od 55 miliona evra i time već ispunili finansijski plan za cijelu godinu. Finansijski podaci za prethodnih 10 godina su vrlo jasni i precizni - imali smo 373 miliona eura prihoda. Od toga 308 miliona eura su prihodi iz inostranstva, što čini 83 posto od naseg ukupnog prihoda. Imali smo za ovih deset godina, 25 miliona evra prihoda od javnog sektora, a za isti period smo imali 42 miliona evra plaćenog poreza u budžet Republike Srbije. Prosječan prihod za period od 10 godina iznosi oko 40 miliona eura godišnje. Stvorili smo od Crvene zvezde finansijski samoodrživ sistem. U potpunosti je riješen naslijeđen dug prema svim finansijskim institucijama. Dug je 2014. godine bio 64 miliona eura, prihod 8 miliona eura, danas je ukupan dug drastično manji od jednogodišnjeg prihoda", istakao je Terzić.

ZVEZDA HOĆE PET TITULA U NAREDNIH PET GODINA! Terzić se oglasio: Za 10 godina smo zaradili 373 miliona eura

Tvrdi da bi situacija bila još bolja da nije bilo koronavirusa. "Finansijski pokazatelji bi danas bili i bolji da nismo pretrpjeli finansijski minus u rasponu od 25 do 30 miliona evra zbog epidemije korona virusa. Pandemija korona virusa nam je odnijela dvogodišnji planirani prihod od ulaznica i transfera, a onemogućena nam je i revanš utakmica za Ligu šampiona poslije remija na Kipru sa Omonijom.

Progovorio je i o trenutnoj situaciji sa igračima. Imamo igrače čija je tržišna vrijednost danas 76 miliona eura. U ovoj godini očekujemo ukupan prihod od preko 70 miliona eura. Najveći udio u strukturi našeg prihoda dolazi od UEFA nagrada i transfera igrača (70 posto). To je možda i najveći problem jer su to varijabilni prihodi koji direktno zavise od naših sportskih rezultata. Nažalost, zbog ambijenta i tržišta TV prava u kome egzistiramo i radimo to se teško može promijeniti. U većini klubova Evrope ključni izvori prihoda su TV prava (koja u prosjeku čine 40 posto ukupnih prihoda), sponzorstva (30 posto) i ulaznice (30 posto), a koji su ujedno i sigurni fiksni prihodi. Cilj je da u narednim godinama prihodujemo između 60 i 70 miliona eura godišnje."

Na kraju je istakao "da su u Omladinskoj školi urađene velike stvari i da je ostvareno 60 miliona eura prihoda od prodaje igrača iz škole, uz ulaganje od 30 miliona i da je kompletno obnovljena infrastruktura. Uz to je dodao i da je investirano ukupno 11 miliona eura u infrastrukturu u posljednjih 10 godina i da se radi na završavanju najmodernijih terena za Omladinsku školu."