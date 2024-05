Rezultat je uvijek važan, pogotovo za atmosferu, ali u pripremnim utakmicama nije najbitniji, kazao je selektor fudbalske reprezentacije Robert Prosinečki.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Crnogorska selekcija okupila se danas i počela pripreme za junske duele sa Belgijom u utorak u gostima i Gruzijom četiri dana kasnije pod Goricom.

Prosinečki je kazao da je termin u šestom mjesecu najgori, poslije naporne klupske sezone.

"Jako zanimljive utakmice pred nama - pogotovo Belgija koja na Euru ima posljednju šansu da sa ovom generacijom uradi nešto veliko”, rekao je Prosinečki.

Govoreći o predstojećem okupljanju, on je kazao da će reprezentacija zajedno biti devet dana.

"Imaćemo dvije odlične utakmice u kojima želimo da vidimo ono što nas interesuje”, rekao je Prosinečki.

On je najavo da neću puno mijenjati u odnosu na mečeve u Antaliji.

"Neki igrači koji do sada nisu dobili šansu će biti tu, ali manje-više ćemo igrati u istom sistemu i probaćemo da se nametnemo, pa čak i protiv Belgije, mada to neće biti lako. Želim da odigramo muški, da se pokažemo - to je jako bitno”, kazao je Prosinečki.

On je kazao da žele da odrade i predstojeća dva meča.

"Sada nemamo šta da izgubimo, konkretno protiv Belgije, ali sam siguran da ćemo odigrati dobru utakmicu", rekao je Prosinečki.

On je najavio da neće moći da računa na Stefana Savića i Adama Marušića, a nedostajaće i Risto Radunović i Marko Tući.

"Savić neće biti sa nama zbog privatnih obaveza. Čuo sam se sa njim i oslobodili smo ga u ovom terminu. Na pripreme neće doći ni Marušić zbog problema sa preponom, dok je Tući slomio prst. Hendikep jeste, ali da su u pitanju kvalifikacione utakmice vjerovatno bi bio veći. Ovo je prilika da šansu dobiju i da se pokažu neki novi igrači”, poručio je Prosinečki.