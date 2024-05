Cijela Evropa komentariše šta je to obukao reprezentativac Francuske Žil Kunde.

Izvor: Instagram/jkeey4/printscreen

Francuski selektor Didije Dešan odlučio je da na Evropsko prvenstvo u Njemačkoj vodi 25 fudbalera - jednog manje nego što pravila dozvoljavaju, a na njegovom spisku našao se i defanzivac Barselone Žil Kunde (25). Odbrambeni fudbaler koji igra na pozicijama štopera i desnog beka već dvije godine je redovan u seniorskoj reprezentaciji Francuske, a ovog puta je u centru pažnje zbog stajlinga na okupljanju nacionalnog tima.

Kada se Kunde, koji je prošlog ljeta napravio haos kako bi prešao u Barselonu, pojavio na okupljanju Francuza pred EURO 2024 mnogobrojni ljubitelji fudbala ostali su u čudu. Vjerovatno nikada nisu vidjeli čovjeka, pa ni profesionalnog sportistu, koji je ovako obučen! Imao je na sebi košulju, narandžastu kravatu, kožnu jaknu, farmerke sa izuzetno širokim nogavicama i cipele sa prilično visokom potpeticom. bila je tu i ogromna torba koju je nosio u ruci, a fudbalski fanatici su se opravdano pitali da li je ovog okupljanje reprezentacije ili modna revija u Parizu. Pogledajte stajling:

Da na svom Instagramu nije objavio fotografiju napravljenu dok pozira ispred ogledala, pitali bismo Žila Kundea da li je prije izlaska iz kuće pogledao šta je sve nabacao na sebe. Stvari koje je obukao defanzivac Barselone i reprezentacije Francuske jako su teško uklopive jedna uz drugu, ali on kao da nije previše mario za to. Uostalom, to mu je na neki način zaštitni znak jer smo ga već viđali užasno obučenog.

Prilikom dolaska u kamp nacionalnog tima bio je dobro raspoložen i otpozdravio je okupljen novinarima koji su vjerovatno bili zatečeni prizorom. Sigurno se šokirao i selektor Didije Dešan, pošto legendarni fudbaler vjerovatno nije očekivao da u ovakvom izdanju vidi jednog od svojih pulena za takmičenje na kojem su Francuzi među najvećim favoritima za trijumf.