Miodrag Belodedić u centru pažnje zbog saobraćajnog prekršaja u Rumuniji.

Legendarni fudbaler Crvene zvezde Miodrag Belodedić, koji je podigao pehar Kupa evropskih šampiona 1991. godine u Bariju, priveden je nakon proslave svog 60. rođendana. Belodedić je izazvao incident u Rumuniji kada je poslije rođendanske proslave u seo u automobil, nakon čega ga je zaustavila policija i provjerila mu nivo alkohola u krvi.

Prema izvještajima iz Rumunije, Belodedića je policija jurila pod rotacijom i nakon urađenog alko-testa, oduzeta mu je vozačka dozvola na 90 dana. Prema riječima Belodedića, kaznu je prihvatio, ali smatra da je čitava priča "naduvana" u medijima i da je na kraju sve proteklo bez većih posljedica: "Zaustavili su me kada sam izašao iz restorana, sa zabave. Otišao sam oko tri i nešto. Došli su za mnom i zaustavili me. Stajali su i čekali. Jurili su me policijskim autom, sa rotacijom, oko 100 metara, nakon čega sam stao", ispričao je Belodedić.

"Popio sam dva pića sa drugarima. Nakon što me je policija zaustavila, dali su mi alkotest i izašao sam sa nivoom alkohola u krvi od 0,08. Da li shvatate koliko sam bio pijan? Naravno, to je prekršaj... Odveden sam u policiju, držali su me dva sata, uzeli su mi krv... Rekao sam im da nisam pijan, da mogu da stojim na jednoj nozi. I uzeli su mi vozačku na 90 dana", dodao je on.

Tokom vikenda, Belodedić je inače igrao utakmicu "zlatne generacije" rumunskog fudbala protiv drugih veterana koje je sa klupe predvodio Žoze Murinjo. Podsjetimo, Belodedić je u svojoj karijeri dva puta bio prvak Evrope, sa Steauom i Zvezdom.