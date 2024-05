ODREKLA SE OČEVOG PREZIMENA NAKON PUNOLJETSTVA! Evo kako se sada predstavlja kćerka Toma Kruza

Nakon djece Anđeline Džoli i Breda Pita, i kćerka Toma Kruza odrekla se očevog prezimena.

Izvor: Profimedia

Suri, kćerka Toma Kruza i Kejti Holms, prošlog mjeseca je proslavila 18. rođendan, nakon čega se odrekla prezimena svog oca, koga nije vidjela već 11 godina. U njujorškoj predstavi "Head Over Heals" predstavila se kao Suri Noel, a očevo prezime nije ni spomenula.

Kako prenosi "Hello magazin", Noel je srednje ime majke Kejti Holms. Tinejdžerka je odrasla na Menhetnu uglavnom zaštićena od svjetala reflektora sa svojom majkom (45), daleko od Sajentološke crkve svog 60-godišnjeg oca, koji nije dio njenog života od 2013.

Izvor: FAME PICTURES / Backgrid USA / Profimedia

Glumci su se razveli 2014., a u vrijeme njihovog razlaza objavljeno je da je Kejti odlučila raskinuti brak strahujući da će svoju kćerku odgajati kao sajentološkinju zbog religije kojom je Tom bio opsjednut. Kada se glumica porađala, u medijima se pisalo da se sve desilo u kući po strogim pravilima ove sekte, te da tokom porođaja nije smjela da pusti glas kako beba ne bi doživjela traumu.

Kejti nije smjela da govori o Tomu

"Suri više ne poznaje svog oca. Nije provodila vrijeme s njim desetak godina", otkrio je izvor za Daily Mail prošle godine. Dodao je da "ne gleda njegove filmove" i da "on ne učestvuje u njenom životu".

Izvor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Vjeruje se da je Holms potpisala više dokumenata koji je sprečavaju da progovori o svom braku s Kruzom - i o iskustvima u sajentologiji. Ali kada je Suri navršila 18 godina, proglašena je punoljetnom i zakonski se smatra odraslom osobom. To joj omogućuje da govori o svom ocu, njegovim uvjerenjima i njihovom odnosu. Toni Ortega, koji decenijama istražuje sajentologiju, rekao je za Page Six: "Suri je bila premlada da potpiše bilo kakav ugovor, ali sada će moći slobodno govoriti ako to želi i biće jako zanimljivo."

I prvi brak poznatog holivudskog velikana raspao se upravo zbog Sajentologije. Njegova prva supruga, Nikol Kidman, nije željela da postane dio jedne od najkontroverznijih modernih sekti. Kako su mediji prenijeli, ne dopada joj se nametanje pravila, a mnogi ovo pripisuju i njenom odrastanju uz oca koji je psiholog. Slavni par odlučio je 2001. godine da se razvede, a sud je dodijelio zajedničko starateljstvo nad njihovo dvoje usvojene djece.