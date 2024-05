Zlatan Ibrahimović otkrio je zašto nije u braku sa Helenom Seger (53) i zašto je nikad neće oženiti. Prosto, pitao je i odbijen je.

Legendarni švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović ima "hiljadu zanimljivih" priča iz igračkih dana i privatnog života, a ono što malo ko zna o njemu je da nije oženjen. Iako se često u medijima govori o njegovoj ženi Heleni Seger, sve do skoro se nije znalo da njih dvoje nisu u zvaničnom braku. Zabavljaju se više od 20 godina, imaju dva sina Maksimilijana (17) i Vinsenta (16), ali svoju vezu neće krunisati brakom, najvjerovatnije nikada.

To nije bila ideja od starta, pošto je Zlatan Ibrahimović i te kako bio zagrijan za brak. Štaviše, Zlatan je bio vjeren sa jednom konobaricom prije nego što je upoznao Helenu, ali je vjeridbu raskinuo jer nije shvatao šta ona znači. Objasnio je da kada je čuo da "mora da se oženi u sljedećih godinu dana" to nije dolazilo u obzir, a kako stvari stoje ostaće vječiti neženja..

U emisiji britanskog novinara Pirsa Morgana ispričao je da je Helenu, inače 11 godina stariju od njega, upoznao na parkingu na željezničkoj stanici u Malmeu. Stajao je kraj nje u crvenom Ferariju u namjeri da je impresionira, ali je djevojka kraj njega bila skroz drugačija od svih koje je upoznao do tada. Bila je ostvarena u biznisu, postala je TV lice u Švedskoj, tako da jedan fudbaler nije mogao nikako da je "oduva" s nogu.

"Nisam se predavao. Vidio sam tu plavušu na parkingu... Ja u Ferariju, htio sam da budem kul, ali je i ona bila kul. Parkirao sam kraj nje i ona me je skroz ignorisala. Pomislio sam je**te, to stvarno nisam očekivao. Bio sam stidljiv tada, nisam se osjećao kao tip kakav sam uopšte danas pun samopouzdanja i to me je iznenadilo. Ja sam tek sa 18 stigao u grad, nisam ni znao za takve djevojke, bile su skroz drugačije od onih iz mog kraja. Odjednom sam primjetio nešto novo, nisam ni znao šta se sve dešava u centru, da su tu takve plavuše...", kazao je Ibrahimović.

"Vidio sam Helenu tada i pomislio je**te kako lijepa djevojka, a ona me skroz ignoriše i ne primjećuje. Slao sam i poruke njenoj drugarici i ona me i dalje ignorisala. Nastavio sam, bio sam uporan... Poslao sam joj na kraju poruku, napisao čitavu priču i završio sa "onaj iz crvenog automobila" da bi znala o kome se radi. Samo jer sam vozio crveni ferari. Odgovorila je na kraju odgovorila i napisala "ona iz crnog automobila", jer je vozila njen crni sportski auto. Pričali smo puno, ali bila je starija, ja sam bio malo dijete za nju. Bila je elegantna, znala je šta hoće, dok sam ja bio klinac. Dvije godine smo izlazili i ja sam je pozvao onda u Italiju da ide sa mnom. Da nije bila starija od mene, ne bi izdržala. Drugačijeg sam temperamenta, baš zbog godina je i dalje sa mnom. Ona je mnogo zrelija od mene i vidjela je neštoo... Možda i neku investiciju u meni!", nasmijao se Zlatan.

Prema riječima fudbalera, godine su napravile ključnu razliku u njihovom odnosu. Zlatan je uz Helenu sazrijevao, mjenjao se iz godine u godinu, a kada je hteo da oženi svoju dugogodišnju partnerku čuo je "ne". Ali, to ga je samo još više kupilo, pošto je shvatio koga ima kraj sebe.

"Zašto se nismo vjenčali? Pa, da ne izgubim pola imovine", nasmijao se Ibrahimović i otkrio šta je istina: "Zaprosio sam je i rekla je "ne" prije par godina. Jaka je to žena... Rekao sam joj da poslije 20 godina treba da se vjenčamo, a Helena je rekla da joj to ne treba. Osjećao sam se još bolje zapravo poslije toga, poštujem je od tada još više. Imala je jednu šansu da se uda za mene, drugu neće dobiti. Imamo dvoje djece, to je više od braka".

"Rekla mi je ne moram da se udam za tebe da bih pokazala da smo zajedno, imamo dvoje djece i nije mi potreban papir da se dokaže da je moja. Na kraju, nebitno je!", zaključio je Ibrahimović.

U jednoom od kasnijih intervjua, Zlatan Ibrahimović je objasnio zašto njegova žena obavlja "kućne poslove" iako su milioneri i mogu da priušte spremačicu. Objasnio je da je tako njihova porodica "postavljena" zbog toga i da bi se sinovi naučili pravim vrijednostima i da ne bi sve shvatilo olako.

"Žena mi je rekla da zapamtim ko je brinuo o meni prije nego što sam počeo da se brinem o porodici. Ona je odustala od svoje karijere zbog mene. U svemu me je pratila, odustala je od svega samo zbog mene", rekao je Ibrahimović.

"Ona ima veću odgovornost za neke stvari, za neke druge imam ja veću odgovornost. Ljudi možda misle da smo mi porodica koja živi nekim luksuznim životom, ali zapravo o realnosti ona kuva i pere. Jedina pomoć je što imamo čistačicu. I sinove sam vozio u školu, dolazio sa njih poslije treninga, baš kao što je to slučaj u svakoj normalnoj porodici. Tako smo se mi odlučili. Tokom cijelog školovanja, moja djeca su samo vozila bicikl. Druge porodice su imale bebisitere koji su pratili njihovu djecu ili je s njima išao vozač. To nismo mi!".