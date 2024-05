Dejan Stanković potpisao je ugovor sa moskovskim Spartakom.

Izvor: MN Press

Dejan Stanković ekspresno je potpisao ugovor sa novim klubom. Samo nekoliko sati posle odluke da ode iz Ferencvaroša karijeru će da nastavi u moskovskom Spartaku! Potvrda je stigla od strane ruskog kluba koji se oglasio na zvaničnom sajtu. Spekulisalo se da će otići u Italiju, ali je destinacija na drugom kraju svijeta.

Navedena je njegova biografija, kako igračka, tako i trenerska i spomenuto je da je učio od legendi kao što su Sven Goran-Erikson, Dino Zof, Roberto Manćini, Alberto Zakeroni, Žoze Murinjo, Rafa Benitez i Klaudiro Ranijeri i da u Moskvu dolazi sa osvojenom titulom u Mađarskoj.

Riječi hvale o njemu imao je sportski direktor Tomaš Amaral. "Nije ga potrebno posebno predstavljati. Imao je vrhunsku karijeru i to dovoljno govori. Ali, mi ne dovodimo Dejana igrača, već trenera. Radio je na vrhunskom nivou pet godina i prilikom donošenja odluke imali smo u vidu njegov sistemski pristup svemu. Posle prvog razgovora smo shvatili da je pravi čovjek za naš klub. Ima ambiciju, strast, liderstvo, kvalitet, razumije fudbal. Pokazao je želju da radi sa nama i razumije šta znači biti dio jednog od najpopularnijih klubova u Rusiji i da je to čast i odgovornost. Uvjeren sam da će vratiti tim na pobjednički kolosjek. Nemam sumnju da je on pravi izbor", rekao je Amaral.