Nemanja Stevanović je opet na treningu Partizana!

Izvor: MN Press

Vratio se Nemanja Stevanović! Iako je prvobitno bilo javljeno da golman Partizana neće biti na terenu do kraja sezone zbog bolesti on je 13. maja odradio prvi trening u "Zemunelu". Virus ga je odvojio od terena skoro celu polusezonu, ali sada je spreman.

"Nije mi bilo ni malo jednostavno prihvatiti da ću izgubiti polusezonu. U pitanju je bio ozbiljan virus koji je prouzrokovao upalu srčanog mišića, pa sam morao ozbiljno da pristupim liječenju i oporavku koje je zahtjevalo potpuno mirovanje, što mi nije dalo prostora ni da razmišljam o drugim stvarima. Bio sam maksimalmo disciplinovan kako bih mogao što prije da oporavim organizam i vratim se treninzima. Prvih mjesec i po dana je bilo strogo mirovanje. Kasnije sam mogao malo i da šetam, pa je bilo koliko-toliko lakše", rekao je Stevanović.

Shvatio je ipak da je zdravlje na prvom mjestu, ali kada se vratio na treninge saigrači su jedva dočekali da ga ponovo vide u stroju. Ipak neće se ove sezone vratiti na gol, čak mora da bude oprezan kako bi stigao da se oporavi i za narednu sezonu.

"Nije bilo lako nositi se sa činjenicom da odjednom, poslije dva treninga dnevno i nekog načina života, ne možete ni da šetate maltene. Imao sam podršku od svih pa mi je to davalo snagu. Kada dođe do ovakvih situacija, shvatite da je ipak zdravlje na prvom mjestu i onda vam to daje neku snagu da sve izdržite. Saigrači su me stalno zvali i slali poruke, a juče su se svi obradovali kad sam se pojavio na treningu. Bili su uz mene i hvala im na tome! Odradio sam trening laganog trčanja uz nadzor doktora i kondicionih trenera. Imamo plan za prvih mjesec danas, ali prije svega, u tom periodu, treba da vratim telo kako fizički tako i kondiciono u neki optimalan tonus da bih što spremnije dočekao pripreme i naredne izazove koji me očekuju, a biće ih, radosno", završio je on.