Partizanov trener o problemima crno-bijelih.

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd

Partizan u nedjelju od 16.30 časova igra meč protiv Mladosti iz Lučana u Humskoj, u sklopu uzbudljive trke za drugo mjesto protiv TSC-a.

Ko u posljednja tri kola osvoji poziciju "Broj dva", ići će u kvalifikacije za Ligu šampiona i to je veliki ulog koga su svjesni svi u Humskoj, kao što su svjesni i da ekipa prolazi kroz velike probleme. Partizan nije pobijedio od 10. aprila i meča protiv Voždovca u Kupu Srbije, kada je prošao na penale. Od tada je prošlo šest mečeva. Evo šta je o predstojećem meču i aktuelnoj situaciji rekao Partizanov trener, Albert Nađ.

"Nismo u sjajnom momentu. Mogao bih da se vratim malo više unazad. Nije ovo stanje ekipe u posljednjih 4-5 kola. Mislim da nas je malo zavaralo kad smo igrali 2:2 sa Zvezdom u prvom proljećnom kolu. Ko je objektivan i ko je gledao meč, vidio je da smo imali izuzetno raspoloženog Acu Jovanovića, koji je fantastično branio i donio da igramo 2:2. Na stranu šta se sve dešavalo, crveni Severine, ali tada smo krenuli sa padom. Imali smo poslije Kruševac kod kuće, izgubili, pa išli u Lučane, tu smo se takođe vadili u posljednjim momentima. Ova situacija nije u posljednjih par utakmica, već dugo traje i naravno, pokušavali smo da izađemo. Imali smo i pobjede, ali i u njima smo dosta patili, postizali golove, pamtimo Voždovac, Kup... Dosta je ekipa patila, ali na našu sreću pobjeđivali smo i to nas je možda zavaravalo".

Šta ako se ne odbrani drugo mjesto?

"Direktno ću reći da to nije nešto što je bio cilj po ulasku u plej-of i naravno da ćemo snositi odgovornost mi koji smo prvi ovdje. To me lično ne opterećuje. Igrao sam tokom karijere stotine, hiljade utakmica koje su nekad donosile, nekad odnosile neke stvari. Poraz je sastavni dio sporta i situacije kojom se bavim i snosićeš posljedice, nemam problem sa tim".

Nađ je ponovio gdje je najveći problem crno-bijelih. "Definitivno imamo problem igre iza lopte. U čemu je taj problem? Postoji problem i to sam rekao i igračima i ljudima iz stručnog štaba, pa i ljudima iz kluba. To će ostati za nas, da se ne bi neko uvredio zbog nekih stvari koje bi rekao"

Šta se dešava sa Nejtanom De Medinom? Nađ je govorio potpuno otvoreno.

"Možda je to bolje pitanje za neke ljude koji su bili prije mene. Iskreno vam kažem. On radi u ritmu koji je po meni vrlo blag. Vrlo blag. Iskreno, s obzirom na to da je igrao u Belgiji i Njemačkoj, očekivao sam više agresivnosti, više odgovornosti na treningu, ali on meni na treningu ne izgleda kao da je totalno fokusiran na stanje u kom se nalazi. Volio bih da svi igraju, ali u ovom momentu veće mi povjerenje ulivaju neki drugi igrači u odnosu na njega!"

Evo na čemu Nađ zasniva svoj optimizam poslije remija u Kruševcu protiv Napretka. "Iako remi u Kruševcu smatram negativnim rezultatom, mislim da smo izašli mnogo bolje nego u utakmici protiv Vojvodine. Imali smo 26, 27 ili 28 udaraca ka golu, od toga 14 u okvir, imali 10 stopostotnih šansi. U posljednjih nekoliko utakmica nismo imali toliko šansi. Da li je to neki naš napredak ili ne... Hajde da vidimo, ali naša boljka je i dalje to da lako primamo golove."