Fudbaler Bajerna Matijs de Liht tvrdi da je pomoćni sudija priznao grešku u finišu meča.

Fudbaleri Reala iz Madrida plasirali su se u finale Lige šampiona, nakon što su na svom terenu savladali Bajern iz Minhena (2:1) u revanš meču, nakon remija u Njemačkoj. Meč na stadionu "Santijago Bernabeu" obilježio je i veliki skandal u samoj završnici, kada je jedan od pomoćnik sudija signalizirao glavnom arbitru Simonu Marčinjaku da prekine Bajernovu akciju, iako to nije trebalo da uradi!

Preporuka linijskim sudijama je da sačekaju kraj akcije i tek onda podignu zastavicu kako bi signalizirali ofsajd, ali pomoćnik iskusnog Marčinjaka nije bio strpljiv. Iako nije mogao biti 100 odsto siguran u svoju odluku, preporučio je glavnom arbitru da dosudi ofsajd, pa gol koji je nekoliko sekundi kasnije postigao Matijs de Liht nije mogao da bude priznat. Kako tvrdi defanzivac Bajerna, pomoćni sudija mu je kasnije priznao grešku i izvinjavao se zbog te odluke!

"Ovo je sramota. Linijski sudija mi je rekao: 'Žao mi je što sam pogriješio'. Na kraju, ja nisam tip koji želi da krivi sudiju za poraz ili pobjedu, tako da Madriđani zaslužuju trijumf jer su slavili sa 2:1. Ali, mislim, ako je to pravilo to je pravilo i to je jedino što mogu da kažem", rekao je Matijs. Pogledajte njegovu prvu izjavu nakon meča:

Podsjećamo, Bajern iz Minhena imao je prednost u Madridu nakon što je rezervista Alfonso Dejvis u 68. minutu meča majstorski pogodio suprotni ugao gola domaćeg tima. Ipak, Njemci nisu uspjeli da izdrže do samog kraja utakmice. Tomas Tuhel napravio je nekoliko defanzivnih izmjena i povukao ekipu ka golu, što se ispostavilo kao loše riješenje.

Prvo je veliki kiks napravio Manuel Nojer kojem je lopta ispala na peterac, a Hoselu je odatle neometan mogao da je pošalje u mrežu za izjednačenje. Drugi gol Real Madrida pao je nakon neuspješne ofsajd zamke koju je "pokvario" mladi fudbaler srpskog porijekla Aleksandar Pavlović. On se nekoliko minuta ranije žalio na povredu, ali nije mogao da izađe jer su potrošene sve izmjene, pa je nespreman da igra do kraja susreta zakasnio da istrči iz peterca i tako osujeti napad u kojem je Antonio Ridiger asistirao za drugi gol Hoselua.

Madriđani će u finalu Lgie šampiona igrati protiv drugog njemačkog tima, Borusije iz Dortmunda. "Milioneri" su eliminisali PSŽ i neočekivano stigli do poslednjeg meča u sezoni, pa će na Vembliju 1. juna imati motiv da zaustave Real na putu do 15. titule namijenjene šampionu Evrope.