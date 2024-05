Reprezentativac Gruzije Otar Kiteišvili je na meti Crvene zvezde, koja planira promjene u veznom redu.

Izvor: Instagram/oto_kiteishvili/printscreen

Crvena zvezda se bliži novoj šampionskoj tituli, a klupski čelnici već moraju da razmišljaju o sklapanju tima za narednu sezonu. Vladanu Milojeviću će biti potrebna pojačanja za evropske kvalifikacije kroz koje će po treći put u karijeri pokušati da uvede crveno-bijele u grupnu fazu Lige šampiona, a fudbaler koji se ovih dana pominje je reprezentativac Gruzije Otar "Oto" Kiteišvili (28), prvotimac austrijskog Šturma.

Kako prenosi sajt "transfermarkt" za austrijsko tržište, trenutno su šanse oko 30 posto da reprezentativac Gruzije od naredne jeseni bude igrač srpskog kluba! Za sada nije jasno na kojem dijelu terena Zvezda planira da Kiteišvili zaigra, pošto on pored uloge centralnog i ofanzivnog veznog igrača podjednako dobro može da igra i na oba boka. To je pokazao i tokom ove sezone, koja mu je veoma uspješna.

Kiteišvili je odigrao 26 mečeva u prvenstvu Austrije, uz šest golova i šest asistencija i takav učinak je mnogo pomogao Šturmu da trenutno bude na tabeli ispred RB Salcburga, koji bi nakon nekoliko godina dominacije mogao da ostane bez titule. Otar je tri puta nastupio u Kupu Austrije, a na međunarodnoj sceni igrao je sva tri takmičenja - prvo kvalifikacije za Ligu šampiona, zatim grupnu fazu Lige Evrope i na kraju nokaut fazu Konferencijske lige.

Kiteišvili je ponikao u akademiji Dinama iz Tbilisija, a kasnije je čak pet godina bio prvotimac tog tima, uz kratku pozajmicu u Metalurg Rustavi. Sa gruzijskim timom osvojio je titulu, Superkup i dva Kupa Gruzije, a zatim se u ljeto 2018. godine preselio u Šturm iz Graca, sa kojim je do sada osvojio Kup Austrije. Do sada je za Šturm odigrao 182 meča, uz 37 golova i 32 asistencije.

Nakon devet mečeva za reprezentaciju Gruzije do 19 godina i 14 mečeva za reprezentaciju do 21 godine, Otar Kiteišvili se ustalio u seniorskom timu svoje zemlje. Do sada je odigrao 34 utakmice za A reprezentaciju, uz učinak od dva postignuta gola. Od najboljih evropskih selekcija do sada je igrao protiv Španije, Hrvatske, Holandije, Danske,...

Podsjećamo, Crvena zvezda je već iskazala interesovanje za Luku Ilića, čiji je povratak u srpski fudbal gotovo završen posao. Pored toga bi moglo da bude još promjena u veznom redu aktuelnog šampiona Srbije jer se nekoliko evropskih timova interesuje za In Bom Hvanga, koji je tokom sezone bio jedan od najboljih igrača tima iako je kasno stigao u ekipu.