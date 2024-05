Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će se finale UEFA Lige Evrope igrati u Beogradu na Nacionalnom stadionu.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić/Ministarstvo finansija Srbije

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas pri početku izgradnje Nacionalnog stadiona da će se finale UEFA Lige Evrope igrati 2028. godine u Beogradu.

"Biće 52 hiljade gledalaca, dogovorili smo sa Čeferinom i Lakovićem, hvala UEFA, dogovorili smo da 2028. godine da se igra finale Lige Evrope u Beogradu. Daćemo narodu da izabere ime, ja sam mislio Srbija, nek smisle...", rekao je Vučić i poručio da će stadion biti od 20 hiljada tona čelika.

"Sve mora da bude završeno do 1. decembra 2026. godine. Gledali smo sve stadione u Evropi. Mislimo da može da bude najljepši, a sigurno je u tri najljepša. Koji su uz njega? Ima mnogo lijepih stadiona... Od većih, najljepši su stadion Real Madrida, naš je ljepši od Vemblija, od Alijanc arene... Lijep je i stadion Intera i Milana 'San Siro'. Ne znam koji još, možda novi Espanjolov, ali to je mali stadion od 30 do 35 hiljada stadiona", naglasio je predsjednik Srbije.

"Nastavićemo da razvijamo infrastrukturu, a planiramo u budućnosti da se mi i Mađarska kandidujemo za Olimpijske igre. Kao što sa Albanijom možemo da se kandidujemo za Evropsko prvenstvo do 21 godine, kod njih otvaranje, kod nas zatvaranje. OFK Beograd će igrati u Zaječaru, pa će i Zvezda i Partizan gostovati tamo", dodao je Vučić.

Prema ranije usvojenom planu španskog studija "Fenvik Iribaren", srpski Nacionalni stadion protezaće se na 32 hektara, imaće 4.500 parking mjesta i biće jedan od najinovativnijih u Evropi. Cilj je da stadion "živi" 365 dana u godini i da pruža posjetiocima različite sadržaje i onda kada ne bude na njemu fudbalskih utakmica i koncerata.

