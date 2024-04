Lista kandidata za trenera Liverpula se proširuje, na njoj se našlo i ime Žozea Murinja, ali je Arno Slot navodno sada prva opcija.

Jirgen Klop napušta Liverpul na kraju sezone i to je njegova konačna odluka. Ko će ga zamijeniti? Djelovalo je da će to biti trener Sportinga Ruben Amorim, ali izgleda da je došlo do obrta. Navodno je on i dalje jedan od kandidata, mada nije pri vrhu te liste i male su šanse da će doći na "Enfild". Posebno pošto je viđen na pregovorima sa Vest Hemom koji je navodno odbio jer mu se nisu dopali uslovi koje je dobio.