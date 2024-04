Kristijano Ronaldo je bio prilično frustriran zbog rezultata i crvenog kartona.

Izvor: X/CentreGoals./Screenshot

Kristijano Ronaldo nikada nije bio incidentan igrač, rijetko je dobijao kartone, ali je u dresu Al Nasra ove sezone sada isključen. Ronaldo je dobio crveni karton u derbi susretu Al Hilala i Nl Nasra u 85. minutu kada je njegova frustriranost dostigla maksimum, kada je rukom zakačio Alija Al Bulajhija.

Vidio je to arbitar i nastala je prava frka na terenu, pa nije veliko iznenađenje što je Ronaldo - čak i uz sav svoj autoritet koji ima u Saudijskoj Arabiji - morao ranije u svlačionicu. S obzirom na to da je u pitanju direktan crveni karton, to znači da će najmanje dvije utakmice pauzirati, ali neće biti iznenađenje ako bude i više od toga. Razlog je što je Ronaldo bijesno reagovao na odluku glavnog sudije i gotovo pokušao da ga udari!?

Na snimku koji se "zavrtio" na društvenim mrežama vidi se da je Ronaldo zamahnuo ka sudiji i u poslednjem trenutku se zaustavio, pošto bi ga čekala višemjesečna suspenzija da je uradio šta je pomislio u tom trenutku. Pogledajte snimak i procijenite da li Ronaldo zaslužuje veću kaznu:

Inače, Al Hilal je pobijedio Al Nasr 2:1 uprkos tome što je povrijeđen Aleksandar Mitrović, a jednu asistenciju zabilježio je i naš reprezentativac Sergej Milinković-Savić. Ovom pobjedom Al Hilal se plasirao u finale Superkupa.

Pogledajte i šta je Ronaldo uradio i dobio crveni karton:

What is Ronaldo doingpic.twitter.com/qGGoe5hywk — george (@StokeyyG2)April 8, 2024