Crvena zvezda, kao u neka stara vremana, ponovo u potpunosti zavisi od Kataija i Kange. I dok je to dobro u pohodu na šampionsku titulu, postavlja se pitanje šta će biti na ljeto kada bude imala daleko izazovnije utakmice u Evropi. I ne samo to.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Crvena zvezda se mučila na gostovanju u Surdulici gde je po teškom terenu rijetko dolazila do prilika, a onda je Aleksandar Katai ušao u igru i sa dva gola donio tri nova boda šampionu Srbije, za prednost domaćeg terena u plej-ofu Superlige. Prvo je Katai u 75. minutu nakon majstorske akcije Krasoom, svojim "blizancem" iz Obale Slonovače, savladao Ranđelovića sjajnim udarcem, da bi stotinak sekundi pre nego što će sudija podići tablu sa nadoknadom i glavom pogodio praznu mrežu golmana Radnika.

Bila je to jedna od najteže izvojevanih pobjeda Crvene zvezde ove sezone u Superligi, ali za razliku od sličnih partija kakve je već pokazivala kod Baraka Bahara jesenas, Milojevićeva ekipa dolazi do rezultata. Za to su čitavog proleća najzaslužniji igrači koji nisu imali tako značajnu ulogu pre povratka srpskog trenera na kormilo crveno-bijelih.

Katai, koga čitave sezone muče povrijede i ne može da uđe u ritam, pogađao je ovog proleća ulazeći sa klupe i u Nišu protiv Radničkog (2:0), ali i u Beogradu protiv Radničkog iz Kragujevca (5:0). Uz njega, najbolje partije pružao je i Šerif Endiaj (pet golova), ali pre svih Gelor Kanga kome je Milojević povjerio "ključeve" tima. Samo ovog proleća, Kanga ima pet golova i četiri asistencije, čime je već nadmašio svoj učinak tokom jeseni kod Baraka Bahar (ukupno tri gola i pet asistencija). A ima da se igra još iha-haj u domaćim takmičenjima...

Iako je nastavio da promoviše mlade igrađe (šansu dobili Mimović, Šljivić, Sremčević, Knežević i Radojević), Milojević je trener starog kova koji prvenstveno veruje iskustvu. Zato su krucijalnu ulogu u pokušaju da se titula i ove godine vrati na "Marakanu", odneli igrači koje dobro poznaje od ranije i koji su "krem de la krem" za Superligu.

Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved

Tako je Kanga, bio ovakav ili onakav, postao dirigent raštimovanog veznog reda Crvene zvezde. Može slobodno da se kaže da je Kanga "isporučio" na svakoj maloj utakmici tokom proljeća, jedino je potpuno zakazao u "vječitom" derbiju, dok je sada gas počeo da dodaje i Katai, od koga se očekuje da bude još važniji za crveno-bijele u plej-ofu. Za sada ove sezone nema ni 800 minuta, ali je uprkos tome sa ukupno sedam golova u Superligi zapravo drugi strijelac tima uz još Bukarija, Krasoa i Olajinku. Po jedan više dali su Kanga i Mijatović, koji od zimus nije u Zvezdi.

Da li je to ono što je Zvezda očekivala kada je krenula u "revoluciju" sa Baharom i podizanje na nivo iznad fudbala koji su igrali Vladan Milojević, Dejan Stanković i Miloš Milojević? To je pravo pitanje, pošto se nekoliko mjeseci činilo da baš Kanga i Katai više nemaju mesta na "Marakani" jer su staromodni fudbaleri.

"Na Kataija se računa, on je kandidat takođe da igra na jednoj od dvje najisturenije pozicije. Katai je blago Zvezde i u svakom trenutku može da nam pomogne. Vidjećemo za Kangu, mnogo je dao klubu, ali ćemo videti da li može da odgovori zahtjevima brzog fudbala koji Bahar zastupa. Niko nije otpisan, do njih je, a ne do trenera. Postavljeni su okviri i ko ne može da se uklopi u visok presing, za njega nema mjesta", pričao je generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić koji je i sam insistirao na tome da je potrebno ići u korak sa modernim shvatanjima i zahtevima fudbala koji ne trpi "spore" igrače.

Kada moderniji pristup i visok presing, od koga se Zvezda umorila sredinom avgusta, nije donio potreban rezultat u domaćim okvirima, brže-bolje se vratila onome što najbolje zna. Fudbaleri koji "riljaju" i koji prave veću razliku na domaćim terenima nego većina onih kojima se igra samo Evropa, pomogli su joj da se vrati na prvo mesto na tabeli i bude na "pol" poziciji da i naredne godine igra Ligu šampiona.

Zato će kada se završi domaća bajka i prioritet ne bude više "samo da se uzme titula", ponovo biti upitnici iznad glava Kange i Kataija. Videli smo da se Gabonac mučio i protiv Partizana, a ne u susretima sa Lajpcigom i Mančester sitijem, dok čak iako "Magiko" kraj svog imena ima 110 golova u Crvenoj zvezdi mora da se kaže da na međunarodnoj sceni ne pravi razliku, posebno ako Zvezda nastavi u smeru kojim je krenuo Bahar. Iz rukovodstva su govorili da su prezadovoljni igrama, samo su rezultati i odnos sa igračima bili problem kod Izraelca, dodavši da ne žele da se vrate vremena kada su strahovali za katastrofe kao protiv Bajerna, Totenhema ili Pari Sen Žermena. Da se to ne bi opet ponovilo, Zvezda će morati da reši problem "zavisnosti od Kataija i Kange", uz dužno poštovanje dvojici najboljih igrača ovog proleća.

Kataiju ugovor ističe na ljeto i zaslužio je da bude produžen, Kanga ima još godinu dana, a do tada Zvezda ne samo da mora da smisli kojim to fudbalerima može da ih zameni kada se igraju evropske utakmice, nego mora da misli i šta će bez njih dvojice kad bude nestašica najtraženijeg tipa fudbalera u Srbiji - "za domaće prvenstvo".