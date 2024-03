Čuveni fudbaler Predrag Peđa Mijatović govorio je o međusobnom poštovanju između njega, zakletog Partizanovca i navijača Zvezde.

Izvor: MN Press/YouTube/K1 televizija/Screenshot

Legendarni napadač Partizana, Valensije i Real Madrida, Predrag Mijatović, otkrio je u intervjuu za "K1 televiziju" zašto je uvijek osjećao poštovanje navijača "vječitog" rivala, Crvene zvezde.

Prema njegovom mišljenju, to poštovanje se stiče i "zarađuje" tako kada se vodi računa o svojim gestovima i ima u vidu i suprotni "tabor". "Uvijek sam poštovao navijače i mogu ti reći da su me navijači poštovali. A, znaš kada sam to saznao i spoznao? Na utakmicama reprezentacije, kada igramo na Marakani, pa navijači Zvezde koji dođu na stadion da bodre reprezentaciju nikada nisu imali nijedan ružan gest prema meni. Bio sam kapiten Partizana, uvijek govorim da sam Partizanovac i uvijek je tu bilo poštovanja. A, znaš zašto?", rekao je Mijatović u emisiji "Šta sam tebi i ko sam sebi".

"Jer nikad kad sam dao gol Zvezdi nisam išao da ih provociram. I onda to ljudi poštuju, navijači drugog kluba to poštuju. Dao si gol, raduješ se sa svojima, a nikad ne ideš ka drugim navijačima da im pokažeš da si ti 'moćan' i ne znam šta, a još si im zabio gol. To im je dovoljno muke, što su primili gol", rekao je Mijatović u razgovoru sa autorom Ivanom Stankovićem.

Predrag Mijatović (55) igrao je za Partizan od 1990. do 1993, u njemu stekao afirmaciju i prešao u Valensiju kao jedan od najboljih napadača u istoriji kluba iz Humske. Na stadionu "Mestalja" takođe je proveo tri godine, a onda je 1996. napravio transfer karijere i otišao u Real, kojem je donio titulu prvaka Evrope. Potom je tri sezone proveo u Fiorentini, a karijeru je završio 2003. u Levanteu.