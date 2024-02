Španska manekenka Đoana Sanc reagovala je na Instagramu posle odluke Suda u Barseloni da osudi Danija Alvesa na zatvorsku kaznu.

Izvor: JUSTIN TALLIS / AFP / Profimedia

Slavni brazilski fudbaler Dani Alves osuđen je danas u Barseloni na zatvorsku kaznu od četiri i po godine zbog silovanja jedne djevojke krajem 2022. u noćnom klubu u istom tom gradu. Uz zatvorsku kaznu, Alves će pet godina biti pod nadzorom zatvorskih organa i devet i po godina ima zabranu prilaska pomenutoj djevojci, na šta je njegov advokat već najavio već žalbu pošto je u pitanju prvostepena presuda.

Za to vrijeme, na Instagramu se oglasila i njegova bivša supruga Đoana Sanc koja je bila u centru pažnje medija za vrijeme čitavog sudskog postupka. Odmah pošto su se u medijima pojavile informacije o silovanju, Đoana je pokrenula brakorazvodnu parnicu i zvanično se razvela od fudbalera u martu 2023. godine.

Čim su stigle vijesti o presudi Suda u Barseloni, Đoana je na društvenim mrežama podijelila fotografiju na kojoj je nasmijana i čini se kao da je to uopšte ne dotiče, pošto je ovo poglavlje života "iza nje".

"U ovim teškim vremenima, žalim zbog tvoje odluke i žudim za to da nam život pruži još jednu priliku da te volim ponovo. Shvatam bol koji je uzrokovala nefer situacija u kojoj živimo i shvatam da nisi mogla da podneseš sav taj pritisak. Stvari zbog kojih sam optužen su meni strane i nisu u skladu sa vrijednostima koje su me vodile kroz život. Nastaviću da se borim kao i uvijek, vjerujući u sebe uz podršku i povjerenje onih koji znaju ko sam zaista", napisao je Dani Alves u pokušaju da sačuva Đoanu, ali posle zločina koji je učinio - Špankinja nije htjela da čuje za njega.

"Od kada sam bila mala, pisala sam svoja osjećanja, da bih se tako izrazila. Pretpostavljam da sam i dalje samo to, dijete. Koji god da je razlog, u redu sam sa tim. Voljela bih da su ovi redovi ispisani ljubavlju i radošću, ali to nije slučaj. Bili su ovo užasni mjeseci, ako ne i najteži u mom životu, jer sam doživjela toliko oluja, koje su veoma mračne i bolne. Osjećaj napuštanja i usamljenosti kuca na moja vrata ponovo. Hiljadu 'zašto' još traži odgovore. Odabrala sam za životnog saputnika osobu koja je u mojim očima bila perfektna. Uvijek je bio tu kada mi je najviše bio potreban. U svemu me je podržavao, uvijek mi pomagao da sazrim, uvek je bio pun saosjećanja, pružao mi je pažnju... Tako mi je teško da prihvatim da je ta osoba mogla da me slomi na hiljadu djelova. Mislim da će mi biti potrebne godine da zaboravim način na koji me je gledao, kao da sam najnevjerovatnija stvar na svijetu", napisala je tada ona, ali sada djeluje kao da ga je već zaboravila.