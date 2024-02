Dani Alves je ispričao svoju verziju događaja o onome što se desilo u noćnom klubu u Barseloni krajem 2022.

Izvor: Profimedia

Poznati brazilski fudbaler Dani Alves (40) proveo je godinu dana iza rešetaka zbog optužbi da je krajem decembra 2022. u jednom noćnom klubu u Barseloni silovao neimenovanu djevojku. Ove nedelje konačno je počelo suđenje Alvesu i advokati oštećene djevojke traže 12 godina zatvora za fudbalera, ali se on nada da će uz pomoć advokata - koje mu je angažovao prijatelj Nejmar - uspjeti da izađe na slobodu.

Na suđenju, Alves je u suzama iznosio detalje večeri zbog koje je u zatvoru, a objasnio je da je sve počelo nakon što je sa svojim prijateljima naručio piće i počeo da igra u separeu. Nakon toga, pridružilo im se pet djevojaka, od kojih je i jedna koja je tužila fudbalera zbog silovanja u toaletu kluba.

"Nije im bilo uopšte neprijatno, došle su i počele da nas pozdravljaju", ispričao je Alves i onda objasnio šta se, prema njegovoj verziji događaja, desilo između njih: "Kleknula je ispred mene. Svukao sam pantalone i sjeo na dasku od WC šolje. Moram da kažem da ja tu djevojku nisam ni ošamario, niti bacio na zemlju. Nije mi rekla da ne želi da imamo odnos", dodao je fudbaler govoreći o tom slučaju.

"Kada smo izašli iz kluba, moja žena je već spavala kod kuće. Nikad više nisam vidio djevojku koja me je tužila. Kasnije sam vidio da me u štampi optužuju za silovanje i tada se moj cijeli svijet srušio. Bio sam uništen jer su mi u Brazilu blokirali apsolutno sve ugovore", zaključio je on.

Podsjetimo, Dani Alves (40) je jedan od najboljih desnih bekova svih vremena i drugi najtrofejniji fudbaler u istoriji ovog sporta. Tokom bogate igračke karijere osvojio je 44 trofeja, između ostalog tri Lige šampiona s Barselonom i dvije Kopa Amerike s Brazilom. Uskoro se očekuje prvostepena presuda u ovom slučaju koji je potresao čitavu Španiju, a vidjećemo da li će na kraju Alves dobiti maksimalnu kaznu zatvora koju traže advokati oštećene djevojke.