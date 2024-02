Poznati menadžer i bivši golman slikovito je opisao situaciju evropskog velikana.

Poznati srpski menadžer i stručni konsultant TV Arena sport, Ranko Stojić, govorio je o dvomeču nokaut-faze Lige šampiona PSV Ajndhoven - Borusija Dortmund. "Neko bi rekao da su u PSV-u blagi favoriti, ali imamo Dortmund, koji je u maloj krizi rezultata, ali ne i igre. U Ligi šampiona je koncentracija drugačija, diže se fokus 10-20 odsto u odnosu na ligu. Ako pričamo o kvalitetu holandskih šampionata, svuda je kriza stare garde 'formatora', jedan od njih bio je pomoćnik Aleksu Fergusonu i radio je dobro kada je Ronaldo stigao u Junajted, tri puta nedjeljno je radio sa njim. Van Nistelroj je takođe isticao šta mu je to značilo, ali zadržali su svoj osnovni cilj, strategiju, nisu se nikad udaljavali od toga da je njihova liga malo više od razvojne. Uvijek iskoči par timova i generalno, njihova liga je 20-30 odsto više od razvojne i drže se toga. Mislim da je to liga malo ispred švajcarske, belgijske, kako volimo da kažemo, neki sub-top", rekao je on.

Pogledajte trenutnu situaciju u holandskoj ligi, uz koju je PSV "izašao" iz grupe Lige šampiona kao drugoplasirani iza Arsenala, a ispred Lansa i Sevilje. Takođe, uz Njemce, Stojić je komentarisao i Bundes i Dortmundovu situaciju u Njemačkoj.







"Dortmund je igrao finala i osvajao je. Mnogo sam naučio od (legendarnog trenera, Otmara) Hicfilda i često ga ističem, iako sam tada živio u Francuskoj, a on je često govorio da je mnogo naučio u knjizi (Bleza) Paskala, velikog francuskog filozofa i književnika, "Misli" i to je isticao u intervjuima. Kada je to rekao, odmah sam išao da tražim tu knjigu. To mnogo znači igračima, pogotovo trenerima. Ta era Dortmunda bila je fenomenalna, imali su i tim, stručni štab i finansijske mogućnosti. Bajern Minhen uvijek ima prevashodni cilj da oslabi najvećeg konkurenta, Borusija nije mogla da se odbrani od toga. To bi bilo kao kada bi Zvezda sada kupovala jednog ili dva igrača Partizana i automatski oslabiš najvećeg konkurenta. Haland je skautiran, plaćen je tada 25 miliona eura čini mi se i mislio sam tada da je prevelika cifra, a nakon toga znamo gdje je otišao"

Pogledajte Dortmundovu situaciju u Bundesu, uz koju je uspio da dominantno nastupi u Ligi šampiona tokom jeseni. "Milioneri" su u grupnoj fazi sa 11 bodova osvojili prvo mjesto ispred Pari Sen Žermena, Milana i Njukasla.