Jovan Mijatović je otišao u Ameriku, a Zvezda je za to dobila ogroman novac.

Sada je zvanično, Jovan Mijatović je novi fudbaler Njujork Sitija. Mladi 18-godišnji napadačl ponikao u Crvenoj zvezdi će u Americi nositi broj 7, a potpisao je ugovor do 2028. godine sa opcijom produžetka na još godinu dana. Iako američki klub nije objavio detalje transfera zna se da je Mijatović prodat za 10.000.000 eura.

Prije dolaska u Njujork za Zvezdu je odigrao 36 mečeva i postigao 10 golova, a tome je dodao tri asistencije. U seniorskoj karijeri već ima 95 mečeva, a igrao je za Zvezdu u Ligi Evrope i Ligi šampiona.

"Veoma smo uzbuđeni što smo dočekali Jovana u Njujorku. On je dinamičan napadač koji iako ima tek 18 godina ima mnogo iskustva u domaćim takmičenjima i Ligi šampiona. On je jedan od najtraženijih napadača u Evropi i zato nam je drago što je izabrao Njujork Siti kao najbolje mjesto za nastavak karijere. Jovan je sjajan finišer i ima odličnu kretnju i tehniku. Jako je vrijedan i to će prenijeti na teren kako bi maksimalno iskoristio svoj potencijal. Uzbuđeni smo što ćemo raditi sa njim i pomoći mu da postane igrač kakav znamo da može da bude", rekao je sportski direktor kluba iz Njujorka Dejvid Li.

Posle dolaska u Ameriku oglasio se i sam Mijatović koji je naglasio da je spreman da se pokaže u novoj sredini i poručio je cijelom Njujorku da se spremi za njegove golove.

"Sjajno je biti dio Njujork Sitija.Srećan sam što ću ispuniti profesionalne snove u ovom klubu. Uzbuđe sam jer ću se pridružiti timu i mojim novim saigračima. Ne mogu da dočekam da igram pred našim navijačima i da postignem što više golova pred njima. Neka se spremi Njujork", naglasio je Mijatović.