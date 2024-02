Odigrao je 78 utakmica za reprezentaciju, bio as Liverpula...

Izvor: Artur Lebedev / Sputnik / Profimedia

Poznati hrvatski fudbaler Dejan Lovren mogao bi da se vrati u Dinamo Zagreb posle 13 i po godina. On je sada igrač Liona, a mediji u Zagrebu pišu da u Francuskoj zarađuje četiri miliona eura po sezoni i da je to najveća prepreka njegovom povratku na Maksimir.

Lovren je u Dinamu završio omladinski staž, počeo seniorsku karijeru 2006. i bio član hrvatskog šampiona do 2010. Potom je igrao za Lion, Sautempton, a najdublji trag ostavio je u Liverpulu od 2014. do 2020, u kojem je bio član šampionske generacije. Potom je igrao za Zenit od 2020. do 2022, posle čega je opet zaigrao za Lion.

Hrvatsku i čitav region ove zime je zatresla transfer-bomba, kada je Ivan Perišić prešao u Hajduk iz Splita, a sada se iščekuje da li će Lovrenov potpis biti Dinamov odgovor na tu bombu.