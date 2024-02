Ako bude pravila novi stadion, Crvena zvezda će i dalje igrati u Ljutice Bogdana, dok bi u Surčinu mogla da dobije novi trening centar.

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić je na Skupštini kluba u subotu govorio o planovima za budućnost, a između ostalog dotakao se i novog, modernijeg stadiona. U prvoj verziji njegovog izlaganja na zvaničnom sajtu Crvene zvezde greškom su izostavljene reči koje su dovele do zabune, pa je delovalo da će se novi stadion graditi u Surčinu. Ipak, u međuvremenu je to ispravljeno i pojašnjeno da će novi stadion, ako se bude gradio, ostati na istom mestu kao i do sada, a da će u blizini aerodroma "Nikola Tesla" biti izgrađen novi trening centar.