Crna Gora ima novog selektora, Roberta Prosinečkog.

Izvor: MN Press

Hrvatski stručnjak Robert Prosinečki zvanično je novi selektor Crne Gore. On je predstavljen javnosti u nedjelju, na konferenciji na kojoj je sjedio do svog saigrača iz Crvene zvezde, Dejana Savićevića, predsjednika Fudbalskog saveza Crne Gore. Prve utakmice "sokolova" sa "Velikim Žutim" na klupi biće u martu protiv Belorije i Severne Makedonije, 21. i 25. marta.

"Veoma sam zadovoljan i srećan što sam ovdje i što mogu da vodim Crnu Goru. Radiću najbolje što mogu i nadamo se uspjehu. Sve ćemo rješavati u hodu, u septembru nas čeka Liga nacija koja je veoma važna. Mislim da će ovo dobro ispasti. Sa Dejom sam veliki prijatelj. Razgovor je trajao vrlo kratko. Pitao da li me interesuje ovaj posao, rekao sam 'Da' i u dva dana smo sve riješili", rekao je Prosinečki a prenio Fudbalski savez Crne Gore.

Crnogorci su u proteklom kvalifikacionom ciklusu za EURO završili ispod Mađarske i Srbije nijesu se kvalifikovali za veliko takmičenje, što im nijednom nije uspelo od raspada državne zajednice Srbije i Crne Gore. Kako će izgledati Robijeva Crna Gora?

"Mogu najaviti mnogo toga, ali sigurno je samo da sam sada u reprezentaciji koja voli svoju zemlju, Crnogorci su ponosan narod i nećemo se nikog plašiti. Uvijek sam bio pobjednik, igrao sam u velikim klubovima. Sigurno ćemo željeti da dominiramo, imamo kvalitet igrača koji to mogu da iznesu. Zavisi i od rivala, ali mislim da će to biti motivisana Crna Gora, s novim vjetrom koji dolazi sa mnom možda bude drugačija. Imamo u martu dva meča, bićemo zajedno osam dana i vidjeću atmosferu i upoznati sve igrače. Imaćemo i dva meča u junu, dovoljno utakmica pred Ligu nacija. Igrao sam sa BiH Ligu nacija, na početku je svima bila nezanimljiva, ali sada je svima interesantna jer se preko nje može otići na veliko takmičenje. To je sigurno važno za sve nas", dodao je on.

Prosinečki ima značajno iskustvo u selektorskoj ulozi. "Kao selektor sam vodio Azerbejdžan tri i Bosnu i Hercegovinu dvije godine. Ovo je svakako veliki izazov za mene, a mislim da Crna Gora može sa svima da igra. Nadamo se da ćemo napraviti najbolji mogući rezultat. Treba nam podrška od svih. Naredne sedmice je žreb Lige nacija, pa ćemo moći više da pričamo. Imaćemo dosta vremena do Lige nacija da se pripremimo".

Neke crnogorske igrače već poznaje. "Neke znam odranije, kao Vešovića kojem sam bio trener u Zvezdi. Znam mnogo o igračima, imamo kvalitet, vođe poput Savića, Jovetića i Marušića, ima i mlađih na koje računamo, a i tokom prijateljskih mečeva daćemo šansu igračima koji su do sada manje igrali".

Prosinečki je rekao da je uvijek dobro sarađivao sa Crnogorcima. "U generaciji 'Čileanaca' bili su Branko Brnović, Leković, Zirojević, Đurković, Mijatović... Sa Dejom Savićevićem sam igrao zajedno tri godine, bili su tu Radinović, Marović koji mi je bio pomoćnik u Zvezdi, Šabanadžović je ostao naš prijatelj... Uvijek sam imao dobre odnose sa Crnogorcima. Vole da kažu ono što misle i znaš na čemu si, zato su specifični i jednostavniji nego drugi".

Dejan Savićević imao je samo jednu poruku - da je Robert Prosinečki bio prvi i jedini izbor Saveza. "Prvi i jedini razgovor imali smo sa Prosinečkim. To kažem da bih otklonio sve sumnje, niko ni sa kim nije zvanično pregovarao osim sa Prosinečkim. Poslije prvog razgovora izrazio je želju da vodi Crnu Goru i poslije toga nije bilo uslovljavanja ni s jedne strane. Brzo smo postigli dogovor. Poslije žreba Lige nacija znaćemo koje su realne ambicije koje možemo da ostvarimo. Svako ko potpiše ugovor ima pritisak jer rezultati zadržavaju selektora. Nije to pitanje povjerenja u njega, da nemamo ne bismo ga doveli. Ima dovoljno utakmica da vidi kakva je ekipa i mi da vidimo kakav je on ", rekao je Savićević.

Prosinečki je trenersku karijeru počeo u Crvenoj zvezdi, sa kojom je kao igrač bio prvak Evrope zajedno sa Savićevićem. Na klupi crveno-bijelih sjedio je od 2010. do 2012. godine, a posljednji posao imao je u hrvatskom Rudešu, iz kojeg je otišao u septembru prošle godine.