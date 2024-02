Klub iz Bugarske smatra da su u Crvenoj zvezdi odgovorni za "ključanje" Barbose i prekid utakmice.

"Generalna proba" Crvene zvezde na pripremama na Kipru prekinuta je u 67. minutu kada je došlo do ozbiljnog fizičkog sukoba na sredini terena. Nakon jednog oštrijeg starta Uroša Spajića, pobijesnio je Dijogo Barbosa iz Boteva i potom pesnicom udario u lice igrača Zvezde, a Vladan Milojević donio je odluku da povuče svoju ekipu sa terena.

U tom trenutku, Crvena zvezda je vodila 2:1 golovima Šerifa Endiajea, a zbog podmuklog udarca Barbose - nikome u taboru srpskog šampiona više nije bilo do fudbala. Pokušavao je arbitar da ubijedi Milojevića da će se smiriti strasti, ali nije trener Zvezde želio ni da čuje i naredio je da njegovi igrači napuste teren, najvjerovatnije u strahu da će do kraja utakmice biti sličnih sukoba koji bi mogli da dovedu do povrede.

Ipak, iako se na snimku vidi da dok igrači Zvezde smiruju situaciju - Barbosa krošeom udara Spajića, trener malog bugarskog tima Hristo Janev zapravo optužuje crveno-bijele da su odgovorni za eskalaciju. "Ovo je bio drugi uzastopni težak meč za nas, igrali smo dobro, ali nisam zadovoljan kako se završilo. Nije lijepo što se meč nije završio jer smo htjeli makar do neriješenog ishoda. Možda je naša dobra igra iznervirala protivnika koji je potom reagovao nervozu", naglasio je trener kluba koji zauzima trenutno pretposlednje mjesto u prvenstvu Bugarske.

"Znamo da je Crvena zvezda veliki klub, ali ovo su i za nas pripreme i htjeli smo da odigramo dobar meč. Možda su očekivali da samo šetamo po terenu i da lako pobijede. Ne, dobro smo igrali i radili. Scene koje su se dogodile na kraju nisu prijatne i ja ih ne podržavam, tome nema mjesta u fudbalu, ali takve tenzije nisu došle sa naše strane. Poštujem protivnika, ali moraju i oni nas", dodao je on.

Podsjetimo, Crvena zvezda se sinoć vratila u Beograd sa Kipra, bez trojice fudbalera koji su je napustili, a na "rajskom ostrvu" je zabeležila pet pobeda. Protiv Hlorake (3:1), Zalagaersega (1:0), Spartaka (3:1), Mladosti (2:0) i Boteva (2:1).

