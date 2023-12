Zvezdan Terzić detaljno o prelaznom roku Crvene zvezde.

Izvor: MN Press

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić objasnio je na konferenciji za medije da se rastaje sa Barakom Baharom i da će Izraelac dobijati platu od kluba sve dok ne pronađe novu sredinu. Potvrdio je takođe da su u završnim pregovorima sa novim trenerom Vladanom Milojevićem i da će najverovatnije biti promovisan u petak od 13 časova, dok je jasno i da će njegovim dolaskom biti promena.

Prema rečima Terzića, za sada je sigurno samo da Jovan Mijatović, Kosta Nedeljković i Aleksandar Dragović nigde ne mogu da idu do leta (ni Endiaje jer ne može po FIFA pravilima), ali da je igrački kadar ogroman i da će sve u dogovoru sa novim trenerom odlučiti. Pa čak i pitanje novog levog beka Kaja Vagnera, koji je praktično pred promocijom.

Terzić je istakao i da status Milana Borjana zavisi od Milojevića, kao i da postoje brojne ponude za njihove igrače. Između ostalog, kazao je da Nasera Đigu pomno prate francuski prvoligaši i da će to "sigurno biti ozbiljan transfer", dodavši i da ima interesovanja za Glazera, Bukarija, Olajinku, Stamenića, Krasoa i Ivanića. Takođe, dotakao se i statusa Šerifa Endiajea koji je plaćen četiri miliona evra i do sada je razočarao. Ipak, ni on ne ide.

"Zvezdaška javnost je surova i ne da vreme. Mnogi se igrači nisu dokazali u Zvezdi, pa su pokazali da su ozbiljni igrači. Kod nas posle 10 dana očekuju da bude Mesi. Došao je kao izrazita želja Baraka Bahara, kojeg ste vi veličali. Ja sam spuštao loptu. Želeo je klasičnu devetku, isključivo njega. Vreme će pokazati da li je pogrešio. Greške su sastavni deo ovog posla. U matematici je dva i dva četiri, ovde mnogo stvari utiče. Videćemo... Šerif Endiaj ima ugovor, ostaje sigurno. Po FIFA pravilima ne može da nastupa za treći klub u sezoni. Videćemo kakav će tretman imati kod novog trenera. Čekaju nas teške pripreme, a trener će moći da se uveri u kvalitete. Ja iskreno mislim da Crvena zvezda ima veliki igrački kadar, verovatno veći nego što je potrebno. Videćemo da se rasteretimo. Bilo je mnogo nezadovoljnih igrača u svlačionici, koji su očekivali da će igrati. Nadam se da ćemo u januaru rasteretiti kadar", zaključio je Terzić.