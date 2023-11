Radulović: Litvanija stvar principa, o Mađarskoj tek nakon toga.

Izvor: MONDO/Anja Rašović

Još 180 minuta i zavjesa na još jedan kvalifikacioni ciklus biće spuštena - pred dvije posljednje utakmice Crna Gora ne drži sudbinu u svojim rukama, ali nada za odlazak u Njemačku zavisi od raspoloženja otpisane Bugarske.

"Sokoli" sjutra (četvrtak, 20.45h) dočekuju Litvaniju, a u nedjelju (15.00h) gostuju u Budimpešti kod Mađarske - osim dvije pobjede, momcima Miodraga Radulovića potrebna je i "pomoć" Bugarske, tačnije pobjeda te selekcije ili protiv Mađarske u Sofiji ili Srbije u Leskovcu.

"Moramo da budemo realni - ne zavisi sve od nas, to je problem, ali imamo dvije utakmice do kraja i razmišljamo samo o njima", poručio je štoper "sokola" Igor Vujačić na današnjem presu.

A, jedan od razloga zbog kojih Crna Gora ne zavisi od sebe u finišu kvalifikacija upravo je sjutrašnji rival koji je u Kaunasu "otkinuo" dva boda našoj selekciji (2:2).

"Sav fokus je na Litvaniji, tek kada se završi ta utakmica razmišljaćemo o Mađarskoj. Litvanci su nam veliki dužnici, dva boda koja smo izgubili tamo su na neki način i promijenila tok kvalifikacija. Sjutrašnji duel je na neki način utakmica principa - zadužili su nas, dobar su tim, fizički posebno, dobri u tranziciji, ali želimo da im se revanširamo", istakao je selektor Radulović.

Momcima nije potreban pritisak laičke javnosti

Radulović se još jednom okrenuo utakmici u Kaunasu...

"Procijenite sami da li možete da potcjenjujete protivnika gdje igraju igrači iz Italije, Bugarske, Belgije, Turske… Bili smo razapeti u dijelu javnosti nakon remija u Litvaniji, a onda su oni otišli i dobili Bugarsku 2:0 koja je više fudbalska nacija od njih, zaustavili su Mađarsku", naglasio je Radulović.

Kada je u pitanju javnost, dodaje da postoji laička i sportska...

"Što se mene tiče sve to primam normalno, ali ovim momcima nije potreban taj pritisak laičke javnosti. Ipak, puno razgovaramo, nema se vremena da se uradi puno na treningu ovih dana, nije lako ukobinovati nove igrače, ali sam siguran da oni izađu na teren imaće i želju i motiv da odigraju kao da je baraž", dodaje Radulović.

Igraćemo 4-4-2, nemamo šta da krijemo

Radulović je kroz kvalifikacije koristio uglavnom dvije formacije: 4-4-2 ili 3-5-2. Šta treba očekivati protiv Litvanije.

"Igraćemo napadački - veliki broj utakmica igrali smo sa dva špica, tu se jasno vidi naša želja da pobijedimo, bez obzira na ime protivnika. Sjutra ćemo igrati u formaciji 4-4-2, nemamo šta da krijemo. Možda ćemo ovom objavom olakšati njihovom selektoru, ali u fudbalu danas nema tajni, sve su to nijanse. Bitno je da se nametnemo. Nećemo ići grlom u jagode, ali ova postavka je najava da ćemo igrati napadački, da ćemo sve uraditi da pobijedimo - da li ćemo uspjeti, vidjećemo", otkrio je Radulović.

O Slobodanu Rubežiću i Edvinu Kuču, momcima koji su u oktobru debitovali za Crnu Goru, kaže...

"Igramo, želimo pobjedu, a istovremeno i tražimo zamjene igračima koji ulaze u ozbiljne fudbalske godine. Kuč je prvi naš vezni igrač koji je dao dva gola na jednom meču, i to na debiju - on je pravi profesionalac, donio je kvalitet i zajedno sa Marko Jankovićem će činiti srce veznog reda. Rubežić je igrač koji je u fokusu, vrlo je tražen u Evropi i to je pokazatelj da smo napravili dobar izbor. Tu je i Tući, nijanse će odlučivati ko će biti u liniji centralnih bekova", smatra selektor.

Bez Savića i Marušića

Crna Gora će biti oslabljena protiv Litvanije - zbog kartona neće igrati Stefan Savić, dok se Adam Marušić povrijedio na nedavnom rimskom derbiju.

"Jasno je šta nam znače Savić i Marušić, ali dobra stvar je što se vraćaju Marko Vešovič i Vujačić", jasan je Radulović.

Vujačić: Ovakvi mečevi su najteži

Bez obzira na konačan ishod kvalifikacija, naš štoper Igor Vujačić prije svega želi da "sokoli" posljednji meč u Podgorici odigraju za navijače.

"Protiv Litvanije je posljednja utakmica u ovim kvalifikacijama pred našim navijačima i to nam je još jedna obaveza da samo sve od sebe i pobijedimo. Navijači su uvijek bili naš 12. igrač, pozivam ih da dođu u što većem broju i vjerujem da ćemo im se odužiti pobjedom", istakao je igrač Rubina iz Kazanja.

Nekadašnji fudbaler Zete i Partizana biće najiskusniji u posljednjoj liniji Crne Gore.

"Biće nam teže bez Savića u posljednoj liniji, ali na momke koji su novi može ozbiljno da se računa na nadam se da ćemo svi biti na nivou - uključujući i mene". O kvalitetu Litvanije kaže...

"Podigli su formu, namučili Mađare, pobijedili Bugare. Igraju jako, sa puno duela, neće se povlačiti. Mi moramo da odgovorimo na njihov stil igre i nadam se da ćemo slaviti", kaže Vujačić.

Crna Gora bi na papiru trebalo da bude favorit sjutra veče...

"Najteže je igrati ovakve utakmice - na papiru jesmo bolji, ali moramo biti maksimalno fokusirani svih 90 minuta. Svi znamo šta se dogodilo u Kaunasu, možda prevagnu ti bodovi što smo izgubili tamo, možda će nam baš to faliti za plasman na Evropsko prvenstvo", zaključio je Vujačić.

GRUPA G

Četvrtak

18.00h Bugarska - Mađarska

20.45h Crna Gora - Litvanija

Nedjelja

15.00h Mađarska - Crna Gora

15.00h Srbija - Bugarska