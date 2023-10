Kontroverzni Fabricio Korona mogao bi da postane izuzetno uticajna ličnost italijanskog fudbala kada otkrije još neka imena umešana u veliki skandal.

Italijanski fudbal i Seriju A ponovo tresu skandali - ovog puta je reč o kladionicama i seniorskim reprezentativcima koji su "pali" na taj porok. Detalji o profesionalnim fudbalerima i njihovom onlajn klađenju pojavljuju se u svim velikim medijima, a informacije uglavnom dolaze od jednog čoveka - kontroverznog Fabricija Korone.

Nakon nekoliko godina u kojima nije pravio ogromne incidente - u njegovom slučaju i manji pune naslovne strane - Korona se pojavio sa ekskluzivnim informacijama i zadrmao čitave Apenine. Na njegovoj meti našli su se poznti fudbaleri poput Tonalija i Zaniola, narednih dana će biti još žrtava, a pitanje je kada će se Korona uopšte zaustaviti. On je čovek od kojeg danas strepi Italija, a sudeći po njegovom životu nikako nije dobro da ga imate za protivnika!

KO JE FABRICIO KORONA?

Tetovirani Italijan, često poluobučen na fotografijama, kratke vojničke frizure i sa naočarima za sunce, ovih dana je jedna od najvažnijih figura za italijanske medije. Reč je o "Kralju paparaca", ličnosti koja je već godinama prisutna u svetu šou biznisa, ali kao "negativac". Svojevremeno je Fabricio zaglavio čak i zatvor zbog posla kojim se bavio! Ovako on izgleda:

Korona je bio krivac što su u italijanske tabloide stizale neke od najbizarnijih pikanterija o poznatim ličnostima. Njegove informacije, kao i napravljene fotografije, punile su naslovne strane i uništavale reputaciju poznatih u Italiji, a Fabricio je medijsku moć koristio da zaradi. Moglo je i da mu se plati kako ne bi objavljivao detalje, ali je zbog toga kasnije robijao!

Zbog ucena poznatih ličnosti, uglavnom iz sveta šou biznisa i sporta, Fabricio Korona je proveo 77 dana u zatvoru, kada je prvi put posetio tu ustanovu. Pušten je da bude u kućnom pritvoru, odakle je pravio druge incidente, a objavio je i knjigu koja se bavila isključivo zatvorskim danima. Kasnije je dobio i kaznu od 13 godina, ali... Eto ga, opet u centru pažnje!

UVEK NAJLEPŠE ŽENE!

Fabricio Korona je svojevremeno bio u višegodišnjoj vezi sa Belen Rodrigez, nekadašnjom devojkom italijanskog fudbalera Marka Borijela. Argentinska pevačica, manekenka i glumica pomogla je Fabriciju da stigne u centar pažnje italijanskih medija - bili su veoma atraktivan par u godinama kada je on pokušavao da izgradi ime!

Pre toga, još na početku ovog milenijuma, Fabricio je bio ludo zaljubljen u hrvatsku manekenku Ninu Morić. Svojevremeno jedna od najlepših žena regiona pala je na italijanski šarm i 2002. godine rodila je sina Karlosa Mariju Koronu. Njihova veza, nažalost, bila je mnogo više od toga... Hrvatica je svojevremeno pokušala da se ubije gutanjem pune šake tableta kada je saznala da se njen suprug Fabricio viđa sa Belen Rodrigez.

Morić je pokušala da se ubije i nekoliko godina nakon razvoda, a na društvenim mrežama se pre dve i po godine pojavila fotografija na kojoj je Fabricio Korona krvavog lica. On je tada sekao vene na rukama olovkom, jer je odlučeno da iz kućnog pritvora mora da se vrati u zatvor jer je prekršio dogovore napravljene kada je pušten. Ni u životu Nine Morić nije bilo dosadno - pre godinu i po dana imala je veliki sukob bivšim mužem, jer je Fabricio Korona tvrdio da mu je ukrala novac!

KAKO SADA PRAVI AFERE?

Fabricio je čovek koji stoji iza otkrivanja kladioničarske afere koja trese Italiju. Prvo se ispostavilo da se Juventusov igrač Nikolo Fađoli redovno kladio na fudbalske utakmice, a zatim je policija sa treninga reprezentacije odvela na ispitivanje Sandra Tonalija i Nikola Zaniola. Navodno, postoji još na desetine fudbalera u Seriji A koji su uplaćivali tikete, čak i na mečeve svojih klubova dok su bili u kombinaciji za tim.

Navodi koje je Korona izneo u javnost ozbiljno su zatresli Italiju. Sada se priča o milionima evra koje su italijanski fudbaleri trošili, a neki od najuticajnijih listova licitiraju brojem igrača koji se kladio. Nema sumnje da će ova tema biti glavna u Italiji i narednih dana, pošto se očekuje da najbolji izvori otkriju još neka zvučna imena koja su novac trošila u kladionicama.

Kada to prođe, Fabricio Korona će preći na sledeću temu. Priča se da je već spreman da otkrije koji su to svetski poznati fudbaleri gej! "Pričaćemo uskoro i o drugim stvarima, recimo o gej fudbalerima. O tome zašto ništa o tome nisu otkrili javnosti, šta ih sprečava i šta kriju", napisao je Korona u jednoj od svojih objava. Navodno, i on je imao gej avanturu dok je bio u braku sa Ninom Morić! Sudeći po društvenim mrežama, sada je u srećnoj vezi sa Sarom Barbijeri. Ovako ona izgleda:

