Užasne vesti stižu iz Gabona gde već tri decenije uticajni ljudi iz fudbala biraju mlade fudbalere za državni tim i uslovljavalju ih tako što ih sek*ualno zlostavljaju.

Izvor: YouTube/BBC News Africa/Screenshot

Fudbalski navijači znaju za Gabon zbog Pjer-Emerik Obamejanga, a nažalost iz ove afričke zemlje stižu užasne vijesti jer se fudbalske organizacije suočavaju sa optužbama da nisu zaštitile mlade žrtve sek**ualnog zlostavljanja.

Britanski javni servis Bi-Bi-Si razgovarao je sa više od 30 svjedoka koji su govorili o mreži koja već tri decenije razara fudbal u ovoj zemlji, dodajući da je sve počelo još devedesetih godina. Jedna od žrtava koja je željela da ostane anonima je opisala da su u kampu za mlade fudbalere do 17 godina njega i njegovog najboljeg prijatelja fudbalera probudili usred noći i odveli u sobu punu golih muškaraca, osvetljenu crvenim svjetlima.

"Počeli su da nas diraju. Ništa nisam razumio i počeo sam da se molim. Htio sam da izađem, ali su vrata bila zaključana. Zgrabili su me i bacili na pod. Tu su bila dva čovjeka iz osiguranja. Izgledalo je kao da su bili pripremljeni za to", rekla je jedna od žrtva i nastavila: "Vidio sam kako počinju da siluju mog prijatelja, pogledao sam ga u oči i on mi je uzvratio pogledom, kao da je govorio da pristanem na sve samo da završimo s tim. Plakao sam i vrištao. Rekli su mi da više nikada neću igrati fudbal i da će mi ubiti porodicu ako ikada i sa kim budem pričao o tome".

Nakon toga, nikada više nije igrao za Gabon, a uprkos tome što su se pojavile ličnosti, poput Parfea Ndonga, koje su digle glas i zahtevale istragu, za sada ona nije daleko odmakla. Nakon što je britanski "Gardijan" pisao o zlostavljanu, uhapšena su četvorica trenera od kojih su trojica i dalje iza rešetaka.

U sjedištu optužbi je Patrik Asumu Eji, poznat i kao Kapelo (slavni italijanski trener, prim. aut.) koji je upravljao mlađim kategorijama Gabona i mogao je da odluči ko će igrati za koju selekciju. Tu poziciju je koristio i za gnusne stvari poput silovanja fudbalera, zbog čega je isključen iz svih aktivnosti FS Gabona i otpočeta je istraga koja bi trebalo da utvrdi njegovu odgovornost. Uprkos svemu, prvi čovek FS Gabona Pjer-Alen Mungengi je i dalje na funkciji.