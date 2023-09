SC Derbi osvojio ABA Superkup u Podgorici i napravio lijepu uvertiru pred početak Admiralbet ABA lige. Trener Andrej Žakelj opisao “studente” kao ambiciozan klub, koji želi da radi i daje priliku

Izvor: MN Press

Košarkaška sezona u regionu je tek počela, ali teško da će biti većih iznenađenja od onog koje su u srijedu priredili košarkaši SC Derbija, pišu Vijesti.

“Studenti” su u “Morači” pred oko 2.500 navijača, koji su uglavnom bodrili Partizan, šokirali učesnika Evrolige i aktuelnog šampiona ABA lige, osvojili ABA Superkup i napravili sjajnu uvertiru pred početak lige.

Poslije ubjedljive pobjede protiv FMP-a (93:75) u četvrtfinalu, te trijumfa protiv Budućnosti (69:63) u polufinalu, ekipa Andreja Žakelja je u utakmici za trofej savladala “crno-bijele” (83:81), a heroj trijumfa bio je novajlija Borna Kapusta, koji je 4,6 sekundi prije kraja pogodio trojku, kompletirao seriju svoje ekipe 10:0 i najavio da će biti dobro pojačanje u nadolazećoj sezoni. Kapusta je ovog ljeta iz Cibone stigao u glavni grad Crne Gore.

- Još je pripremni period. Glavna stvar je ligaški dio. Ovaj uspjeh je dobrodošao za klub i za igrače, da napreduju, da mogu da igraju na visokom nivou. Ovo je sasvim drugo takmičenje od ABA lige, koja počinje naredne sedmice - spušta loptu trener SC Derbija Andrej Žakelj.

Admiralbet ABA liga startuje narednog petka, a sezonu upravo otvara SC Derbi, koji gostuje u Splitu (18 h).

- Ja sam glavom u prvoj utakmici, koje se, poslije svega ovoga malo i bojim. Moramo danas da uživamo, a sjutra da se smirimo i razmišljamo o ligi. Mislim da je ovo uspjeh za ambiciozan klub, koji želi da radi i daje priliku. Drago mi je zbog svih ljudi u klubu - poručio je Žakelj.

Kako Vijesti prenose, slovenački trener je već treću sezonu u Podgorici. Sa njim na klupi SC Derbi je u prvoj sezoni osvojio 7. mjesto u ABA ligi, a onda je prethodne sa osme pozicije ušao u plej-of, gdje je u četvrtfinalu namučio Partizan i savladao “crno-bijele” u prvom meču, u dvorani “Aleksandar Nikolić”. Ekipa je izgradila karakter, a to je, smatra Žakelj, zaštitni znak “studenata”.

- Ja sam tu treću sezonu, mislim da je to naš zaštitni znak. Tako mi treniramo, to od igrača zahtijevam. Kad imamo energiju i kad smo na nivou, što se tiče borbe i pristupa, možemo da igramo sa svakim. Ako to nemamo, onda imamo problema sa svakim. Kao trener ću na tome i dalje da insistiram - jasan je Andrej Žakelj.

Žakelj je na pres konferenciji nakon meča sa Partizanom govorio i o Luki Bogavcu, koji je meč završio sa 11 poena, a šutirao je bez greške (1/1 za dva, 3/3 za tri poena). Bogavac je ljetos iz Podgorice stigao u SC Derbi, prenosi portal Vijesti.

- Luka ima talenat, još je mlad i neiskusan. Dobio je šansu i dobro je iskoristio. Trenira dobro - dobar trening je ulaznica za mlade igrače. To isto važi i za Davida Mirkovića. Zadovoljan sam Lukinim pristupom, odbranom, a to što je dao 11 poena, to je samo rezultat timskog rada, ne samo njegovog kvaliteta, koji sigurno posjeduje.