Mančester siti je pokušavao na sve načine u prvom poluvremenu da savlada Omrija Glazera i ništa im nije polazilo za rukom, a onda im je rezervni golman Stefan Ortega dao savjet.

Izvor: Profimedia/IMAGO

Omri Glazer primio je tri gola na "Etihadu" protiv Mančester sitija, ali je istovremeno postao i rekorder Lige šampiona, kaže statistika. Izraelac je u susretu sa "građanima" zabilježio čak 13 odbrana i posebno je "frustrirao" protivnika u prvom poluvremenu kada je zaustavio apsolutno sve što je išlo ka njegovom golu, dok je u nastavku tek malo pokvario utisak, prvenstveno zbog toga što je pogodak Alvareza za 2:1 bio njegov kiks.

Ono što je zanimljivo jeste da su fudbaleri Mančester sitija na poluvremenu dobili posebnu instrukciju za Glazera i počeli su da je primjenjuju i tako su došli do golova, otkrio je Rodri posle susreta u razgovoru sa novinarima. Nervirala ga je nepreciznost njegovog tima u prvom dijelu igre, dok je slušajući savjete - i sam pogodio za konačnih 3:1.

"Nekada ne morate da šutirate snažno…", kazao je Rodri za "TNT Sports" posle susreta i prepričao šta je rezervni golman Stefan Ortega rekao igračima u pauzi: "Sjetio sam se da je došao kod mene na poluvremenu i rekao mi da Glazer uvijek obraća pažnju na to šta se dešava 'gore' i da ne obraća dovoljno pažnju na niske pozicije lijevo i desno od njega. To je bio zaista fenomenalan savjet", dodao je španski fudbaler koji je baš tako i gađao kod pogotka kojim je Siti potvrdio pobjedu.

Sjajni fudbaler "građana" ističe da iako mu je osnovni zadatak da zaustavlja kontre i da omogućava svojim saigračima lagodniju igru u napadu, da i njega lopta ponekad povuče: "Mislim da je to prirodno za sve igrače. Znam da to nije moja uloga, ali sam osjećao da zbog načina na koji su se branili da i mi vezni igrači možemo da dođemo u tu poziciju", zaključio je on.