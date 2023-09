Crvena zvezda u utorak od 21 čas gostuje Mančester sitiju u okviru prvog kola grupne faze Lige šampiona, a trener Barak Bahar najavljuje da se njegov tim neće braniti. Da li je to uopšte dobar plan protiv Pepa Gvardiole i šta je do sada Zvezda naučila?

Izvor: MN Press

Crvena zvezda još od zimus sanja Ligu šampiona i konačno je dočekala - u utorak od 21 čas fudbaleri srpskog šampiona istrčaće na stadion Mančester sitija, prvaka Evrope, koji će i te kako imati motiv da nastavi da dokazuje da je najbolji na svetu. Iako je već Pep Gvardiola najavio da ima određenih problema zbog povreda igrača i gustog rasporeda, ko god da izađe na megdan Zvezdi nije slučajno u Mančester sitiju i dobro znamo da Gvardioline ekipe "nemaju popusta ni za koga", pa tako crveno-bele možda čeka i najveći izazov u 21. veku.

Još naredna 24 sata biće to Liverpul koga je Crvena zvezda nadigrala i pobedila u jesen 2018. godine na stadionu "Rajko Mitić", pa se navijači nadaju da će i 19. septembar biti neki "novi Pavkovdan". Ovoga puta nema Milana Pavkova, tim je skroz drugačiji u odnosu na prošlu sezonu, a pogotovo u odnosu na pre pet godina, pa će Barak Bahar morati da "smućka svoj recept" za pobedu protiv najboljeg tima Evrope, baš kao što je to uradio Vladan Milojević.

Mogu li njihove ere uopšte da se porede i šta bi to Bahar mogao da izvuče kao pouku iz Milojevićevih dana? Na prvi pogled, dva su sveta različita, ali ima sitnica koje bi u igri Crvene zvezde mogle da se promene i koje bi srpski šampion mogao da usvoji u potrazi za makar pozitivnim rezultatom.

U slučaju Mančester sitija, to nisu samo pobeda ili remi, nego čak i minimalan poraz koji ne bi ostavio traga na Baharovu ekipu, pošto nema goreg udarca po samopouzdanje ekipe nego kada se s visina iznenada prizemlji, a tek idu bitne utakmice...

ZVEZDA SEBI MORA DA PRIZNA JEDNO

Izvor: MN Press

Crvena zvezda se od dolaska Bahara istakla progresivnim fudbalom koji bi neki nazvali i previše rizičnim, ali je Izraelac uz sebe imao "dokaze da to funkcioniše" u vidu ubedljivih izdanja na pripremama kada su padali Zenit, Fenerbahče i na kraju Fiorentina koja je primila pet golova na "Marakani" za pola sata. Ipak, čini se da je to bila i posledica toga što je Bahar tek implementirao novi sistem i iznenadio je svoje protivnike koji se sve više navikavaju na igru crveno-belih, pa su ih dobro prostudirali i Voždovac i Čukarički, složićemo se svi - mnogo slabije ekipe od Mančester sitija.

Zato će Crvena zvezda morati, makar malo, da prilagodi svoj sadašnji stil igre protiv Mančester sitija i problematično je što nije imala prilike ni da ga isproba u dosadašnjem toku sezone. "Niko nije rekao da će Crvene zvezda igrati defanzivno protiv Mančester sitija", kazao je Bahar ohrabrujući navijače, pomalo i zaboravljajući da je retko ko sa takvim stavom na "Etihadu" na kraju izašao podignute glave.

Štaviše, baš to je ono čemu se Pep Gvardiola nada i najveće probleme njegova ekipa je u prethodnih godinu dana imala protiv ekipa koje su se "zatvorile", što bi onemogućilo protok lopte ka Erlingu Holandu, najboljem napadaču sveta koji najviše voli da igra u tranziciji.

Koliko god lepo zvučalo da Crvena zvezda napadne Mančester siti, nekada treba i realno pogledati da od toga ne beže ni velikani poput Real Madrida, Arsenala ili Pari Sen Žermena, što je dobro znao i Vladan Milojević pred Liverpul: "Igramo sa strašnim timovima iz grupe koji su kandidati za osvajanje Lige šampiona. Borićemo se za svaku loptu, ne razmisljamo o rezultatu, ali mislim da možemo mnogo bolje nego prethodne dve", kazao je tada Milojević, dok se potom na njegove reči nadovezao i tadašnji kapiten, danas tehnički direktor crveno-belih Marko Marin: "Protiv Liverpula napasti je smrt, to ne radi ni Arsenal, niko, jer sledi brza kontra. Nismo toliko naivni, imacemo miks koji će trener Milojević da postavi".

BAHAR JE JESENAS VEĆ DOBIO LEKCIJU

Izvor: MN Press

Iako je Vladan Milojević slavio protiv Liverpula, dobro pamti i teške poraze u Ligi šampiona koje su samo pokazale koliko je u tom trenutku srpski fudbal daleko od onog najelitnijeg. Iste godine je Pari Sen Žermen slavio 6:1 i 4:1, a već naredne jeseni pali su teški udarci protiv Bajerna i Totenhema (ukupno sa po 9:0). Tu je Crvenoj zvezdi pokazano pre svega da mora da ima veći kvalitet da bi se na neki način nosila sa alama i da će pobede kao nad Liverpulom biti "jedan u sto", ali je takođe zaključeno i da defanzivniji pristup neće doneti ništa u perspektivi.

Zato su se Dejan Stanković i Miloš Milojević okrenuli ofanzivnijem fudbalu na više golova, koji u međuvremenu nije doneo ni učešće u grupnoj fazi Lige šampiona, ali je procenjeno i da je to zbog njihovog nedostatka iskustva koje objedinjuje Barak Bahar, strateg koji je za sada dobio sve što je želeo na "Marakani".

Brzo je "instalirao" svoj sistem u Crvenoj zvezdi, tim je počeo da "melje" i na sve to - nadograđen je sa još dvojicom najskupljih u istoriji kluba. Tako bi Hvang In Bom i Šerif Endiaje trrebalo da donesu iskorak Crvenoj zvezdi u odnosu na ranije nastupe u evropskim takmičenjima, ali da li je to dovoljno da bi se baš nosili sa Mančester sitijem? To je vrlo upitno i takvu lekciju je već jesenas Bahar dobio u grupnoj fazi Lige šampiona sa Makabijem.

Izvor: MN Press

Nakon fantastične pobede nad Juventusom u Izraelu (2:0), Bahar se okuražio da napadne Pari Sen Žermen na njihovom stadionu i nakon promašaja u uvodnih 15 minuta - skupo je kažnjen. PSŽ je na kraju slavio 7:2, a zatim je Makabi dobio još jedan šamar, samo sedam dana kasnije protiv Benfike na svom stadionu (6:1). Koštao ih je stil fudbala u koji su poverovali protiv Juventusa i zato su odlučili da napadnu i jače od njih, pa zbog manjka balansa i navike da se brane, doživeli su katastrofu od kakve sigurno i brojni navijači Zvezde strahuju.

Na tome bi trebalo da je naučio lekciju da je jedno pretiti i verovati u ekipu, a sasvim drugo izaći na teren samo sa planom koji u prvom minutu zbog Erlinga Holanda može da padne u vodu.

GLEDAJ SEBE, ALI OD NJIH ZAVISI

Izvor: Profimedia

Iako su "u pola noći" navijači Crvene zvezde mogli da izdiktiraju najjači sastav tima, dolaskom trojice novajlija (Điga, Hvang i Endiaje), sada i povratkom u sastav povređenih Mirka Ivanića i Aleksandra Kataija - mnogo toga se promenilo. Možda je u poslednjih nekoliko nedelja i Bahar zbunio svoje igrače kombinovanjem, posebno menjajući pozicije nekima od njih (Kraso, Mijailović, Stamenić), a možda je i sam bio u dilemi nakon očiglednog energetskog pada velikog broja fudbalera?

Tako je za Čukarički promenio i formaciju i odlučio se za četvoricu u poslednjoj liniji i malo je verovatno da će tako biti u utorak protiv Mančester sitija, više se postavlja pitanje - da li će personalnim rešenjima pokušati da odigra defanzivnije nego što smo do sada navikli od njegovog tima. To se odnosi na uloge Stefana Mitrovića i Osmana Bukarija koji su ofanzivno donosili mnogo toga crveno-belima, ali pitanje je kako će reagovati na duel sa Kajlom Vokerom, Bernardom Silvom, Žeremijem Dokuom i ostalim brzonogim fudbalerima Sitija koji će napasti po boku.

Ipak, bez njih u sastavu, Zvezda bi izgubila i brojne "presing okidače" na koje se polako navikla i jasno je da oko toga Bahar ima dilemu, jer ono što je najbolji tim Zvezde - nije najbolji tim za duel sa Mančester sitijem. "Taj najbolji za Siti" nije pronašao u toku leta i moraće da rizikuje i osmisli kada je pravo vreme za Ivanića, Endiajea, Olajinku, pa i Kataija...

Izvor: MN Press

Na kraju, ma kojih god 11 istrčalo na teren "Etihada", nije strašno priznati da se ipak Mančester siti pita za sve. Najveći broj utakmica Gvardiola je izgubio jer njegovi igrači "nisu imali dan" i to je pored izuzetnog trčanja rivala podrazumevalo veliki broj promašenih šansi i nemar u odbrani, pa je to karta na koju Crvena zvezda mora da igra, ali sve do početka utakmice neće ni znati i da li je ima u svom špilu.

Jednostavno, igranje protiv Pepa Gvardiole je ništa drugo nego kocka koju mnogi igrači preziru, što je nedavno otkrio i brazilski fudbaler Bruno Gimarais iz Njukasla. "Znamo da je Mančester siti iznad svih timova u Engleskoj. To je najgora utakmica koju možete da igrate. Mrzim to. Imam osećaj kao da smo deca, a oni profesionalci, užasno je... Kao da je njih 15 protiv nas sedam, gledaš oko sebe i svi su u plavom. Svi su neverovatno dobri, kako da igraš protiv njih?", upozorio je Brazilac sve one koji misle da je to moguće.