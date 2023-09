Prije nekoliko godina se vjerovalo da bi Matko Miljević (22) mogao da igra za neku od najjačih reprezentacija svijeta.

Američki fudbaler hrvatskog porijekla Matko Miljević (22) prije nekoliko godina bio je u centru pažnje jer su se za njega otimale čak četiri reprezentacije, a danas je njegova karijera pod velikim znakom pitanja. Zbog neverovatne gluposti momka rođenog u Majamiju, njemu je doživotno zabranjeno da se takmiči u amaterskim rangovima u Kanadi, nakon što je sa falsifikovanim dokumentima dominirao u ligi, a zatim se potukao sa rivalima!

Zbog male minutaže u ekipi Montreala, Matko Miljević je falsifikovao svoje podatke i zaigrao u amaterskom rangu kanadskog fudbala. Na tri meča upisao je šest golova i dvije asistencije - što je i očekivano od momka koji u MLS zarađuje pola miliona godišnje - a onda su počeli problemi. Miljević nije igrao prvi meč u plej-ofu, ali je bio na utakmici. Tokom nje je pljunuo igrača protivničke ekipe, zatim se i potukao u publici, a kada je policija stigla na lice mjesta otkriven je njegov identitet.

Postalo je jasno da profesionalni fudbaler igra protiv amatera, a to se nije svidjelo nikome u Kanadi. Tek se čeka reakcija Montreala, koji bi mogao da otpusti Miljevića jer nije poštovao ugovor koji ima sa klubom, dok fudbalera čekaju i brojni drugi problemi. On policiji mora da objašnjava zašto se tokom utakmica lažno predstavljao, a pitanje je i da li će sa ovakvim ponašanjem moći da nađe klub uskoro.

Miljević je karijeru počeo u redovima slavne Boke, ali je već sa 10 godina prešao u redove Argentinos juniorsa. Za tu ekipu je igrao sve do 2021. godine, uz tri sezone u seniorskom timu. Kao prvotimac argentinskog kluba bilježio je nastupe za reprezentacije Argentine (do 18 i 20 godina), kao i za selekciju SAD (do 16 i 20 godina).

Svojevremeno jedan od najtalentovanijih fudbalera u Argentini nije uspio da ostavi dublji trag u toj zemlji kada je stigao na seniorski nivo, pa je uslijedio odlazak u MLS. U avgustu 2021. godine Matko Miljević potpisao je ugovor na tri i po godine sa ekipom Montreala, ali je i tamo u drugom planu - tokom tekuće sezone ima samo osam mečeva, odnosno 123 minuta na terenu.

Inače, Matko Miljević je porijeklom iz Banjaluke, odakle se njegov deda preselio u Argentinu. Porodica je nastavila tamo da živi, ali se krajem devedesetih zbog krize preselila u SAD, tačnije na Floridu. Matko je 2001. godine rođen u Majamiju, pa je imao priliku da u karijeri bira između čak četiri reprezentacije - zbog mjesta rođenja mogao je da igra za Ameriku, zbog mesta rođenja svojih roditelja za Argentinu, a zbog porijekla familije za Bosnu i Hercegovinu, odnosno Hrvatsku. Pričalo se da su upravo Hrvati najbliži da dobiju seniorskog reprezentativca, pošto je tokom 2018. godine započeta procedura za izdavanje pasoša mladom fudbalera.

