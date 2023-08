Njegov gol je utišao stadion u Zagrebu. A o njegovom potezu posle gola se priča.

Izvor: Twitter/FootballReprt

Grčki fudbaler Konstantinos Galanopulos heroj je AEK-ove pobjede u Zagrebu. On je postigao pobjednčki gol protiv Dinama u 90. minutu i tim hicem utišao stadion Maksimir, na kraju utakmice koju je pratila cijela Evropa. Gol je slavio podižući crni flor ka tribini navijača Dinama, na kojoj je ostavljeno stotinak praznih mesta, u znak podrške uhapšenim "Bed blu bojsima" zbog ubistva navijača AEK-a u Grčkoj prošle nedelje.

Posle meča, on je kratko govorio o tom potezu: "Imao sam predosjećaj da ću, ako budem igrao, dati gol. Nisam znao kako da slavim. Nisam to uradio da bih isprovocirao protivnika. To je bilo najmanje što sam mogao da uradim", rekao je Grk koji je u AEK-u od detinjstva, još od 2011. Pogledajte njegov gest u Zagrebu:

Upitan za meč, dao je kratak komentar. "Usredsrediću se samo na fudbalski dio. Ostalo ću ostaviti po strani, iz svojih razloga. Bila je teška utakmica. Željeli smo pobjedu. Ništa nije gotovo, imamo drugu utakmicu", dodao je on.

Nakon ubistva navijača AEK-a u napadu navijača Dinamo Zagreba u Atini, prošlonedeljni meč ovih rivala je odložen, pa je ovog utorka bio na programu prvi susret dvomeča 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš će biti odigran u subotu, u Atini i takođe će biti zabranjen dolazak gostujućim navijačima.