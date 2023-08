Ovako je završena konferencija za novinare posle meča Vojvodina - Partizan!

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd

Trener Partizana Igor Duljaj nije zaboravio podršku koju je njemu prošle sezone pružio trener Vojvodine Radoslav Batak i uzvratio mu je u nedelju uveče. Nakon što su crno-beli pobedili Novosađane u gostima i naneli im četvrti poraz u isto toliko utakmica ove sezone, Duljaj nije dozvolio da se konferencija završi pre nego se obrati direktno Bataku. "Ako mogu za kraj, prošli put kad sam bio u teškoj situaciji, kolega Batak mi je pružio podšrku. Sad želim ja njemu da pružim podršku, jer to nije nimalo lako, izuzetno je stresan posao. Kolega, samo napred i nemoj da odustaješ", rekao je on dok ga je Batak prijateljski zagrlio.

Trener Vojvodine je prethodno objasnio u kakvom je trenutku Vojvodina i posebno se osvrnuo na meč protiv Crvene zvezde prošlog vikenda i poraz 0:5 u "šarenom" sastavu na terenu. Batak je naglasio da je taj tim bio jedini mogući za taj meč, između dve utakmice protiv Apoela i u velikim problemima.

"Na poziciji 'plejmejkera' imamo Uroša Nikolića, Kajevića, mladog Lazara Jovanovića...Uroš Nikolić prolazi prve pripreme posle pet godina, znamo da ima probleme sa oba kolena, on hoće, naravno da može, ali još traži željenu formu, koja ga je krasila prošle godine, kada je pravio razliku. Imamo individualan kvalitet i u Čumiću, Malbašiću, to nije sporno. Ali posle utakmice protiv Apoela, nakon koje svi misle da smo mi rotirali sastav Zvezde, a to je bio jedini sastav koji smo mogli da izvedemo! Čumić je tri dana bio bolestan, Kajević se povredio, Malbašić povređen... Vukić se vratio iz povrede. Bolingi nije bio registrovan. Praktično su ove četiri utakmice igrali svi raspoloživi igrači. Imamo individualni kvalitet, ali raspored je prosto bio takav - kakav je, on nas je usporio od starta", rekao je Batak.

Trener Vojvodine nije skrivao koliko mu je teško. "Naravno da boli. Nakon Apoela i Crvene zvezde, pa opet Apoel, Partizan... Da je neko hteo da napravi teži raspored, teško da bi uspeo. Ipak, to je fudbal, moramo da se uzdignemo. Da se svi preispitamo - i sportski sektor i igrači, gde su problemi, gde može bolje. Ove sezone smo stavili akcenat na mladim igračima. Danas je Bukinac opet bio izvanredan na levom beku, ali dobio je rani žuti karton, a imao jednog Severinu protiv sebe. Odlično je to uradio, ali onda je bio rizik u drugom delu, morali smo da rano napravimo izmenu... Vojvodina zahteva i rezultat, visoku poziciju, rekao sam već da ove sezone pokušavamo da napravimo korak dalje u odnosu na prošlu sezonu"