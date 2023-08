Novi šef struke Crvene zvezde Barak Bahar je sa obe noge čvrsto na zemlji i ni izbliza nije gotovo njegovo podizanje ove ekipe.

Izvor: YouTube/Crvena zvezda

Crvena zvezda je prvo oduševila navijače pobedom nad Fiorentinom u generalnoj probi pred novu sezonu, a onda je i Vojvodini u prvom kolu dala pet golova. Sada sledi meč sa Napretkom, a novinare je pred taj duel zanimalo šta je to Barak Bahar imao da zameri svoijim igračima. On je posle meča zaista rekao da nije zadovoljan prvim poluvremenom, ali je u međuvremenu promenio mišljenje.

"Nekada posle meča kažete nešto, a onda kada analizirate vidite drugačije stvari. Tako da nisam bio zadovoljan prvim poluvremenom, ali kada sam izanalizrao situaciju shvatio sam da stvari nisu tako loše. Ipak i dalje možemo da budemo bolji, moramo da budemo ubitačniji u napadu, jer smo imali mnogo šansi koje nismo iskoristili. Nastavljamo da stvaramo šanse ali moramo da budemo ubitačniji u kaznenom prostoru i da dajemo više golova", počeo je svoje obraćanje Barak Bahar.

Istakao je i da njegova ekipa uvek želi da igra atraktivno, ali nije hteo da priča o tome koji igrači su ga pozitivno, a koji negativno iznenadili po dolasku u Beograd. "Mi uvek uvek igramo da pobedimo, da igramo atraktivan fudbal i da svi budemo srećni, a ja prvi. Mislim da se moja filozofija vidi na terenu. Ne volim da pričam o tome šta je bilo ranije. Došao sam sa svojom filozofijom, a o klubu i timu sam dosta naučio pre nego što sam stigao. Naravno neki igrači su me iznenadili, neki nešto manje, ali sam sveukupno jako zadovoljan pristupom. Ima dobrih i loših stvari, ali rastemo."

Upitan je i da li posle meča sa Vojvodinom na kome je Zvezda igrala sa igračem više sada tim uvežbava takve situacije na treninzima: "Ono što se desilo na prošlom meču je istorija. Mi stalno uvežbavamo razne situacije u mečevima i pripremićemo se za razne situacije u utakmici", rekao je on.

Nije želeo ni da otkriva startnu postavu, kao ni taktiku za meč sa Napretkom koji je na programu u subotu od 20 časova. "Ne volim ovde da pričam šta ćemo raditi i o protivniku. Poštujemo rivala, gledali smo njihov poslednji meč protiv Železničara i spremni smo. Ipak mi se uglavnom fokusiramo na ono što mi treba da uradimo"

Sada posle dve pobede sa po pet postignutih golova navijači ne žele samo trijumf, već očekuju da tim nastavi da gazi. To za novog šefa struke crveno-belih ne stvara nikakav novi pritisak.

"Ovo je moj posao i posao mog stručnog štaba da spremimo svaki meč. Sada svi očekuju da pobedimo svaki meč i da postignemo tri gola za 10 minuta. Ali mi to znamo. To je naš posao, imali smo dobre pripreme, dobro smo počeli sezonu i sada su očekivanja velika. Očekivali smo to, spremni smo na to nateraćemo se da budemo još bolji", rekao je on pa kratko pričao o zdravstvenom biltenu: "Katai je povređen, počeo je da trenira i vraća se polako. Ivanić se povredio na prethodnom treningu. Ništa veliko, ali neće biti u sastavu. Mijatović takođe nije u ekipi, a Leković je bolestan i nije u elipi. Svi ostali su zdravi."

Toliko je impresioniran Baharov tim za sada da je već pred drugo kolo izraelski trener dobio pitanje da li očekuje da njegova ekipa obori rekord Superlige i postigne više od 114 golova u prvenstvu."Tek smo počeli, igrali smo jednu utakmicu, hajde da vidimo ovu drugu, pa će biti prilike u budućnosti da pričamo o rekordima. Rekao sam i ranije da uvek imamo visoka očekivanja, zanima nas da treniramo jako i budemo bolji", završio je Bahar.

