Poljska državna televizija objavila je informaciju da je meč Arsenala i Alaškerta sumnjiv zbog dva razloga.

Izvor: MONDO/Nikolet Vukčević

Poljska državna televizija objavila je teške optužbe na račun crnogorskog Arsenala iz Tivta i jermenskog Alaškerta. Prema njihovim nezvaničnim informacijama, meč u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu bio je u najmanju ruku sumnjiv i svakog trenutka očekuje se da se umiješa i UEFA i otkloni sumnje - da li je susret namješten ili ne?

O čemu se tačno radi? Poljski novinar Mateuš Miga objavio je da su tokom meča na kladioničarsku igru "dva i više golova u prvom poluvremenu" registrovane ogromne uplate. Navodno, čak i od 250 hiljada evra, dok su se još sumnjivije stvari dešavale u drugom pooluvremenu na igre "preko pet golova" i "preko sedam golova". Na kraju, susret je završen pobedom Alaškerta od 6:1, dok je klub iz Jermenije prvo poluvrijeme dobio 2:0.

Nezvanične informacije poljske državne televizije, dakle ozbiljnog medija, navode da su kladionice pokušale da se zaštite od visokih uplata tokom poslednjih deset minuta prvog poluvremena, ali neke to nisu uspjele. Kvota je na pojedinim kladionicama za "igru uživo" na "više od dva gola do kraja poluvremena" bila i 30, a interesantno je da su golovi pali u poslednjih pet minuta pred pauzu. "Utakmica je na kraju završena rezultatom 1:6, i to 'na još sumnjiviji način', pošto su gosti postigli dva gola u sudijskoj nadoknadi drugog poluvremena", navode Poljaci.

Osim utakmice odigrane na "DG areni" sumnju u namještanje ovaj medij je iznio za meč RFS Riga - Makedonija Đorče Petrov, ali da su mnogo drastičnije uplate bile na utakmicu Arsenal - Alaškert. Podsjetimo, UEFA je rigorozna, pa je tak albanskio Skenderbeg ne tako davno izbacila na deset godina iz svojih takmičenja, a letonski Ventspils na sedam.

