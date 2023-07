Crvena zvezda će sledeće sezone imati i te kako ozbiljnu podršku sa tribina.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Crvena zvezda je u ponedeljak pustila u prodaju "Premijum" sezonske ulaznice i za sada prodaja ide fantastično! Kako nam je potvrđeno, za prva tri dana prodaje otišlo je čak 3.000 karata za sve utakmice u sezoni (Premijum ulaznice podrazumevaju mečeve u Ligi šampiona, Kupu Srbije i Superligi) i ukupno je prodato 13.000 sezonskih. Samim tim, to znači da je Zvezda blizu obaranja rekorda u novoj eri od 14.000 sezonskih!

Podsetimo, svi vlasnici sezonske ulaznice za prethodnu sezonu po znatno nižim cenama mogu da pazare Premijum sezonske ulaznice za iduću sezonu, a jedini uslov je i da u sezoni 2023/24 budu članovi kluba. "Naš klub je odlučio da kupovinu PREMIJUM sezonskih karata omogući svim zvezdašima uz kupljenu članarinu za sezonu 2023/24. Ispunjene tribine i nove evropske pobede su san svih nas, a od mesta na svakoj utakmici Crvene zvezde na Marakani vas deli samo nekoliko klikova", poručuju sa stadiona Rajko Mitić.

Za one koji imaju kod sebe sezonsku kartu iz prošle sezone, obnova preko veb stranice košta od 9.500 (Sever), preko 16.000 (Istok) do 19.500 (Zapad). Za one koji kupuju novu Premijum ulaznicu, cene su sledeće: sever (14.500), istok (25.000) i zapad (30.000).

Kako do sezonske ulaznice FK Crvena zvezda. Izvor: YouTube/Crvena zvezda

