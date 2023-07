Srpski fudbaler i doskorašnji defanzivac Zvezde Radovan Pankov šokirao je medije svojim stavom o Saudijskoj Arabiji.

Crvena zvezda se tokom ljeta rastala sa defanzivcem koji je prethodnih sezona bio važan dio nekoliko velikih rezultata na evropskoj sceni, a Radovan Pankov je novi klub pronašao u Poljskoj. Nakon šestomesečne pozajmice u Čukaričkom potpisao je za Legiju iz Varšave koju vidi kao odskočnu dasku za neki još jači klub i još jaču ligu, o čemu je govorio medijima. Tom prilikom, Pankov je ispričao i da je imao ponudu iz Saudijske Arabije, ali "nije želio da mu žena postane nindža".

Pankov je tokom intervjua otkrio da je imao ponude iz Japana i Saudijske Arabije, ali da nije pomišljao da napusti Evropu. Po njegovim rečima, još je rano za takav potez u karijeri, a na odluku je uticala i situacija koja bi mu se dogodila da je pristao na selidbu u sve popularniju fudbalsku zemlju. Iako brojne zvijezde svjetskog fudbala poslednjih nedelja odlaze u Saudijsku Arabiju, Pankov je imao razlog da odbije takav transfer.

"Naravno, ali ponekad se ne radi samo o finansijama. Imao sam dobre uslove u Crvenoj. Još sam mlad, želim da se dokažem, kako vidim, u Legiji ću provesti dvije do tri godine i preći u jednu od najjačih pet liga. U formi sam, vodim računa o svom životu, svom telu, tako da mislim da mogu da igram do 35. ili 36. godine" rekao je Pankov i nastavio: "Imam još dovoljno vremena da se preselim na istok. Veoma važno pitanje je porodica sa kojom je nemoguće zajedno otići u Saudijsku Arabiju. Znaš kako je kad ne živiš u većem gradu. Djeca i žene moraju biti kao nindže. Ne svidja mi se to."

Podsjećamo, Pankov je pune četiri godine bio član Crvene zvezde i za to vreme osvojio je tri titule u Superligi i dva Kupa Srbije. Rođen je u Novom Sadu, ponikao u Vojvodini, a od srpskih klubova nastupao je i za Radnički iz Niša koji mu je bio poslednja stanica pre nego što je stigao na stadion "Rajko Mitić".

Novi defanzivac Legije već je odigrao dve sezone u inostranstvu. Nakon odlaska iz Vojvodine zadužio je dres ruskog Urala u kojem je proveo jednu sezonu, a zatim drugu odigrao na pozajmici u AEK-u iz Larnake. Najveći trag ostavio je u dresu Crvene zvezde za koju navija od malih nogu. Odigrao je 115 mečeva, osvojio pet trofeja i dva puta pogodio mrežu u penal-seriji protiv Kopenhagena, tokom kvalifikacija za Ligu šampiona. U karijeri je stigao i do titule svetskog šampiona, sa reprezentacijom do 20 godina koju je na Novom Zelandu predvodio Veljko Paunović.