Igor Duljaj želi našega reprezentativca, Milutina Osmajića u svom timu.

Izvor: Instagram/printscreen

Partizan je u aktivnoj potrazi za napadačem, a novo ime na listi želja crno-bijelih je crnogorski reprezentativac Milutin Osmajić, saznaje Sportal.

Prema saznanjima Sportala, dok je ekipa na pripremama u Sloveniji, sportski sektor na čelu sa direktorom Ivicom Kraljem gleda i ka Španiji, tačnije, Kadisu u kojem nastupa Osmajić.

Crnogorski golgeter, ponikao u Sutjesci, prešao je u Kadis ljeta 2021, ali nije uspio da se izbori za mjesto u španskom prvoligašu.

Prvih šest mjeseci proveo je na pozajmici u turskoj Bandirmi (14 mečeva, 7 golova). Zatim se vartio u Kadis i upisao 13 utakmica, uz jedan gol, da bi prošlu sezoni igrao za portugalsku Vizelu (35 mečeva, 8 golova).

Ima ugovor do 2024, ali bi već ovog ljeta moglo da dođe do rastanka sa Špancima i dolaska u ekipu Igora Duljaja. Osmajić (23) član je crnogorske reprezentacije od 2020. Do sada je upisao 14 nastupa i jedan gol.