Bivši igrač Hajduka Steliano Filip ostavio je svoju suprugu jer nije htjela da pređe u pentekostalizam.

Bivši igrač splitskog Hajduka Steliano Filip (29) razveo se od svoje supruge Bajnke Marine zbog religijskih razloga. Kako navodi hrvatska "Slobodna Dalmacija" on je od nje tražio da pređe na pentekostalizam, onda je to odbila i došlo je do razlaza.