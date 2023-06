Fudbalerka iz Meksika odlučila da nakon otkaza u klubu napravi sebi još jednu karijeru i dodatno zaradi.

Izvor: Instagram/nikkoleteja_/printscreen

Meksička fudbalerka Nikol Teja napravila je radikalan potez - napravila je nalog na sajtu za odrasle! Nakon razočaravajuće sezone u kojoj je samo šest puta nastupila za Nekaksu, prelepa igračica dobila je otkaz, pa joj je bilo potrebna dodatna zarada. Odlučila je da do nje stigne "lakšim" putem, prodavanjem svojih provokativnih slika i snimaka.

Tako je Nikol nastavila trend sportistkinja koje pokušavaju da zarade i na platformi za odrasle. Brojne poznate face ženskog sporta to su uradile pre nje, a pojedine devojke su postale toliko uspešne da su zapostavile karijere koje su do tada gradile. To ne bi trebalo da bude slučaj sa Nikol, koja ni nakon otkaza u meksičkom klubu nije digla ruke od fudbala - ona traži tim za sledeću sezonu i nada se da će potpisati ugovor sa ekipom u kojoj će imati više prostora za igru. Pogledajte kako izgleda:

Što se tiče njenog profila na sajtu za odrasle, Nikol je za samo nekoliko dana "napravila" dvocifren broj objava kako bi opravdala visoku cenu pretplate. Ukoliko želite da gledate materijal koji ona plasira svojim pratiocima potrebno je da izdvojite 17,5 dolara na mesečnom nivou, dok su u ponudi i polugodišnja i godišnja članarina. Ukoliko odmah kupite pristup njenom nalogu za šest meseci to će vas koštati 99,75 dolara, dok je cena za 12 meseci 178,5 dolara.

Inače, Nikol je aktivna na svim društvenim mrežama, pa je oni koji ne žele da plate za "intiman" sadržaj mogu pratiti na Instagramu, Fejsbuku, Tviteru ili Tik-toku. Recimo, na Instagramu ima gotovo 370.000 pratilaca i često joj se dešava da okači provokativne fotografije sa plaže, dok joj je Tviter profil sa preko 67.000 pratilaca prepun snimaka iz teretane.