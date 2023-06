Fudbaler je sve dogovorio, a onda je klub postavio uslov.

Izvor: Profimedia/Jan Woitas/dpa

Hrvatski as Joško Gvardiol mogao bi da pređe u Mančester siti. Prema pisanju poznatog italijanskog novinara Fabricija Romana, on je dogovorio detalje transfera sa šampionom Engleske, ali njegov klub Lajpcig ne želi da ga proda za manje od 100 miliona eura. Ako Pep Gvardiola pristane da toliko plati Joška Gvardiola, učiniće ga najskupljim defanzivcem u istoriji fudbala.

Joško Gvardiol rođen je u Zagrebu 2002. godine, "A" reprezentativac je od 2022. i bio je učesnik Mundijala u Kataru, gde je sa reprezentacijom osvojio bronzanu medalju. Ponikao je u Dinamo Zagrebu, čiji je član od osme godine, a Dinamo Zagrebu plaćen je prije dvije godine 18 miliona evra. U međuvremenu je u njemačkom klubu dva puta osvojio Kup i nastavio da nadograđuje svoj talenat, koji očekivano nije promakao ni prvaku Premijer lige. Njegovim dolaskom, mašinerija Pepa Gvardiole dobila bi za dugi niz godina ogroman kvalitet u defanzivi, jer je Gvardiol već sada jedan od najboljih štopera Evrope. Njegova trenutna vrijednost procjenjena je na 75 miliona eura i ugovor će mu isteći 30. juna 2027. godine.

Njegov kvalitet lako je prepoznao i srpski as Nemanja Vidić, kome se verovatno neće svidjeti klub koji je Hrvat izabrao, jer je poznato da je "Vida" bio kapiten Mančester junajteda. "Oduvijek sam volio mlade štopere i da vidim nekoga novoga. Na Svetskom prvenstvu u Kataru mi se dopao hrvatski defanzivac Joško Gvardiol. Dobar na lopti, agresivan, vidi se da voli da oduzima loptu napadačima. To volim da vidim. Isto sam rekao i za Lisandra Martineza, može da startuje na loptu, ukliza, to je njegov posao, bori se...", kazao je Nemanja Vidić o Gvardiolu.