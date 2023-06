Italijanski tim probao da odgovori na gol Sitija, ali Lukaku je sprečio Dimarka da postigne gol.

Fudbaleri Mančester sitija su pobedom nad Interom (1:0), zahvaljujući golu Rodrija iz 68. minuta, stigli do prve titule šampiona Evrope u klupskoj istoriji. Sve je možda moglo da bude i drugačije, samo da Romelu Lukaku nekoliko minuta kasnije nije odigrao za "Građane" i sprečio svog saigrača da postigne gol protiv konfuzne odbrane engleskog tima.

Nakon što je Interov bočni fudbaler Federiko Dimarko fantastično osetio prostor ispred sebe i ubacio se u kazneni prostor, Inter je stigao do možda i najbolje prilike na meču. Dimarko je glavom pogodio prečku, što je dodatno pojačalo paniku među defanzivcima, a kada je drugi put stigao do lopte Lukaku ga je sprečio da postigne gol. Pogledajte detalje sa meča:

Možda je u tom trneutku Federiko Dimarko mogao da proba i nogom, ali se italijanski fudbaler opet opredelio za udarac glavom. Na putu do gola lopta je pogodila Lukakua, kojeg sada navijači Intera vide kao najvećeg krivca za to što njihov tim nije uspeo da izjednači. Iako je udarac Dimarka bio slab, očigledno je lopta išla u okvir gola i možda bi završila tamo... Ovako je to bilo:

Na žalost navijača Intera, loptu koja se odbila od Lukakua prvo je probao da izbaci iz kaznenog prostora Ilkaj Gundogan, a zatim mnogo smirenije izneo Bernardo Silva. Jedna od najboljih šansi na meču otišla je u nepovrat, a Inter je ostao bez četvrtog trofeja namenjenog najboljem timu u Evropi.