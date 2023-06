Crvena zvezda će u narednoj sezoni računati i na Marka Stamenića, reprezentativca Novog Zelanda koji ima dvojno državljanstvo.

Crvena zvezda je predstavila još jednog igrača - u narednoj sezoni važna karika tima srpskog šampiona biće Marko Stamenić (21), reprezentativac Novog Zelanda i doskorašnji fudbaler Kopenhagena. Talentovani fudbaler se još tokom zime dogovorio sa Crvenom zvezdom oko potpisivanja ugovora, a nakon što se priključio ekipi na Zlatiboru je upriličena konferencija na kojoj su mediji mogli da ga upoznaju.

Centralnog veznog fudbalera čiji je otac rođen u Novom Sadu srpskoj javnosti prvo je predstavio Mitar Mrkela - sportski direktor koji je prethodnih dana predstavio Žan-Filipa Krasoa, Edmunda Ada i Omrija Glazera, a zatim je fudbaler pričao o sebi, fudbalskim počecima i očekivanjima u crveno-bijelom dresu.

"Marko Stamenić je potpisao zimus, ali stiče pravo igranja ovog ljeta. Radi se o mladom igraču, rođen je 2002. godine, stiže iz Kopenhagena i ujedno je reprezentativac Novog Zelanda. Mlad je, a ima dosta iskustva na međunarodnoj sceni. Prošle sezone je odigrao četiri utakmice u Ligi šampiona, što je za nas veoma važno. Bitno je i da ima srpski pasoš, te će u Superligi moći da bude bonus. Igra u sredini, može da pokrije više pozicija, čak je igrao i štopera u Kopenhagenu. Višenamenski i moderan igrač koji će vjerujem ostati dugo u Zvezdi", rekao je Mrkela.

Na srpskom je Stamenić rekao "Dobar dan", a potom je nastavio na engleskom. "Ponosan sam što sam ovdje, veliki je ovo dan za mene i moju porodicu, jer imam srpske korijene sa tatine strane i ponosan sam što sam u klubu kao što je Zvezda. Boriću se za crveno-bijele boje i nadam se da ću u naredne četiri godine uspjeti sve da ostvarim sa klubom. Igrači su me lijepo prihvatili, srdačni su, kao i svi u klubu i jedva čekam da zaigram", počeo je Stamenić, čiji je otac rođen u Srbiji: "Otac mi je došao iz Novog Sada na Novi Zeland, upoznao je moju mamu, a onda sam se rodio i ja. Lijepo sam živio tamo, punih 18 godina, a onda sam došao u Evropu. Sad sam ovdje, gde su moji korijeni i radujem se što sam u Srbiji. Imaću priliku da se upoznam sa državom gdje je rođen moj otac, odakle imam korijene. Radujem se upoznavanju srpske kulture."

"Igrao sam u reprezentaciji i ofanzivnog veznog, u Kopenhagenu i štopera, ali što se mene tiče, vidim se u sredini, u centrali, jer volim i da napadam i da branim. Ima prostora za napredak, radujem se tome, znam šta mogu da pružim klubu. Imaćemo priliku da igramo sa velikim klubovima, ali i mi smo veliki klub. Zbog toga, fokus je na nas i naše ciljeve. Želimo pobjede, a ako budemo igrali sa nekim velikanom, biće to samo bonus. Uzbuđen sam za ono što dolazi, siguran sam da ćemo biti dobri", rekao je mladi fudbaler.

Talentovani igrač za sada najviše vremena provodi sa Stefanom Mitrovićem koji je odrastao u Kanadi, a u narednom periodu za cilj ima i da nauči srpski jezik. Po njegovim riječima, na Novom Zelandu je odrastao uz fudbal iako su neki drugi sportovi bili popularniji u zemlji u kojoj je rođen.

"Svi su me lijepo dočekali. Ne pričam srpski još uvijek, ali planiram da ga naučim u narednih šest mjeseci do godinu dana. Najviše se družim sa Mitrovićem, dobar je momak, dočekao me je lijepo", rekao je Stamenić, koji je odrastao u kulturi drugačijoj od evropske: "Haka je važna kultura na Novom Zelandu, učimo to kao djeca. Imao sam priliku da uradim taj ples, ali kad ovdje pogodim, proslaviću gol sa saigračima, jer fudbal je timska igra. Odrastao sam uz fudbal, iako su tamo popularni i drugi sportovi, ali ljubav prema najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu mi je prenio tata. Od malih nogu sam postao potpuni zaljubljenik u fudbal. Što se ragbija tiče, mršav sam bio za to, preduslov je da budeš krupan. Kad sam bio dijete, bio sam prilično mršav, i izabrao fudbal, mislim da nisam pogriješio. Što se broja tiče, nosio sam ga i kad sam bio dijete, znači mi, smatram da je 'šestica' srce tima, a ja to želim da budem u Zvezdi.

Crveno-bijeli su prije nekoliko godina već imali igrača sa Novog Zelanda, ali Adam Mičel i Marko Stamenić se ne poznaju. "Ne poznajem Adama Mičela koji je nastupao za Crvenu zvezdu, ali ga znaju moji prijatelji koji su mi prenijeli da je biranim riječima govorio o klubu. Baš je nahvalio Zvezdu. Imao sam opcija, ali srce je reklo Zvezda. Znam da je ovo pravo mjesto za mene i moj fudbalski razvoj. Složila se i moja porodica s tim, podržali su me i zaista smo ponosni što sam fudbaler Crvene zvezde", rekao je Stamenić.